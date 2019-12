Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Soha nem látott csődhullám közeleg

Kínában idén rekordösszegben jelentettek be fizetésképtelenséget a vállalati kötvényeket kibocsátó cégek, s jövőre tovább romolhat a helyzet. Ez azonban nem jelent válságot, gondosan megtervezett folyamatról lehet szó.

Idén soha nem látott összegű vállalati kötvény esetében jelentettek be fizetésképtelenséget a kínai kibocsátók, s ez az érték jövőre tovább emelkedhet. A jelenség hátterében a kínai hatóságok szándékos magatartása állhat, amellyel megpróbálják a befektetőkkel megértetni, nem lehet Kínában sem mindig az állami segítségre játszani - írja összefoglalójában a Bloomberg.

Egy évtizeddel ezelőtt a csőd gyakorlatilag ismeretlen volt az állami vállalatok körében Kínában. Ez persze nem amiatt volt így, mert a kínai cégek annyira egészséges gazdálkodással rendelkeztek, hanem azért, mert finanszírozóik általában vagy állami, vagy az állammal szoros kapcsolatban álló pénzintézetek voltak. Épp ezért a hatóságok rendszerint még a csődhelyzet előtt közbeléptek és segítettek az adott cégen, s így elkerülhető volt a munkahelyek megszűnése, ami szociális elégedetlenséghez vezetett volna.

Ez a rendszer, ahol az állam mindig megjelent megmentőként természetesen oda vezetett, hogy a hitelnyújtók is egyre felelőtlenebbé váltak. Az elmúlt évek nyitásával azonban egyre több nemzetközi befektető is megjelent a kínai vállalati kötvények piacán, ezzel párhuzamosan viszont a jelek szerint a hatóságok is egyre inkább megengedhetőnek érzik azt, hogy egy állami cég csődbe menjen - írja az elemzés. E nélkül ugyanis a kötvényvásárlók meglehetősen kevés indíttatást éreznének arra, hogy megvizsgálják az adott kibocsátó hitelképességét.

Le kell számolni a megszokásokkal

A csődök számának emelkedése viszont arra késztette a kötvénypiaci befektetőket, hogy leszámoljanak a régi beidegződésekkel. Idén az olyan cégek listája, amelyek csődbe mentek, vagy kötvényeik árfolyam hatalmasat zuhant, sok komoly meglepetést okozott. Ezek között a hírügynökség szerint szerepelt olyan befektetési bank, amelyet maga a kínai miniszterelnök dicsért korábban és két technológiai cég is, amelyek szoros kapcsolatban álltak neves kínai egyetemekkel.

Decemberben a Tewoo Group nevű nyersanyagcég az elmúlt húsz év legnagyobb olyan vállalati csődjét produkálta, ahol a kötvények kibocsátója állami tulajdonban volt. A tiencsini központú vállalatnak bányászati, logisztikai és infrastrukturális érdekeltségei is voltak, a csőd során a hitelezőknek minden dollár után mindössze 37 centet ajánlottak fel. A hitelek átstrukturálásának bejelentését követően a Moody's hitelminősítő figyelmeztetést adott ki, amely szerint azok a kínai állami cégek, amelyek stratégiailag nem fontosak a kínai kormányzat számára, a jövőben kevésbé valószínű, hogy állami mentőövet kapnak.

A játék mostantól az lesz a befektetők számára, hogy kitalálják, mely cégek tekinthetők stratégiailag fontosnak. A nagy kérdés a hatóságok számára pedig az, hogy mennyi csődöt lehet engedélyezni a pénzügyi rendszer komolyabb megingása nélkül - mondta Andrew Collier, az Orient Capital Research igazgatója. Több százmillió dollárnyi hitel válhat problémássá, amelyek kibocsátói ingatlanfejlesztő cégek és önkormányzati társaságok, amelyeket infrastrukturális projektekre hoztak létre. A szakértők szerint Kínában egy állami cég hitelképességét szinte lehetetlen a hagyományos eszközökkel felmérni, mivel az nem az üzleti modell sikerességén múlik, hanem azon, hogy a cég milyen jól van becsatornázva a kínai felsővezetésbe.

Egyre több külföldi lesz érintett

Komoly figyelmeztetés volt a befektetők számára egyébként két olyan technológiai cég csődközelbe kerülése is, amelyek jó nevű kínai egyetemekkel állnak szoros kapcsolatban. Korábban a befektetők hittek ezen cégek jó beágyazottságába, azonban a kínai kormány erőfeszítései, amellyel az egyetemeket a hozzájuk kapcsolódó gazdasági társaságoktól elválasztani kívánják, komolyan megkérdőjelezték ezen cégek hitelképességét, ami a kötvényeik árfolyamának összeomlásához vezetett - emlékeztet az összefoglaló.

Idén mindenesetre 21 milliárd dollárnyi kínai kötvényre jelentettek be csődöt kibocsátóik. Ennek jelentős része ugyan a belföldi piacra koncentrálódott, jüanban denominált és belföldi befektetők által tartott kötvényeket érintett elsősorban. Azonban joggal lehet feltételezni, hogy jövőre egyre nagyobb arányban lesznek majd érintettek a külföldi befektetők által is birtokolt dollárban denominált kötvények.

