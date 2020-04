Sokat lehet keresni a válság közben, ha valaki erre lép

Gyorsan emelkedik az aranyár az elmúlt napokban, sokat nyerhetett az, aki a pár hete komoly visszaesésben lévő nemesfémből vásárolt. A Magyar Nemzeti Bank is a nyertesek között van.

Az elmúlt hetekben más befektetési termékekhez hasonlóan az arany ára is nagyon erősen ingadozott, most azonban a hét elején hét éve nem látott magasságba emelkedett. Most látszik, hogy észszerű volt sok jegybank, közöttük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azon döntése, miszerint az utóbbi években aranytartalékaikat megnövelték, így a tartalékok összetétele diverzifikáltabb, válságállóbb lett - írja a Magyar Nemzet.

Az MNB 2018 őszén kezdett felvásárlásba, ízszeresére növelve akkori aranytartalékát. Az időzítés úgy tűnik, jól sikerült: a piaci adatok szerint akkor nagyjából 1235 dollár körül volt az unciánkénti ár, azóta viszont jelentős emelkedés következett be, és most 2013 eleje óta a legmagasabb szintre, 1700 dollár fölé került. Tavaly már év közben jelentősen drágult a menedék befektetésnek használt arany, de pár hete, amikor az ár az 1700 dollárt közelítette, a járvány gazdasági válsággá alakulásakor hirtelen összeomlott, és egészen 1450 dollárig zuhant. Ennek oka, hogy a tőzsdei válság az arany eladási oldalát is érintette: sokaknak volt szüksége gyorsan likviditásra.

Ez a trend két hete véget ért: biztossága miatt újra intenzíven vásárolják, a kérdés az, hogy a 2012-ben felállított eddigi legmagasabb, 1900 dolláros árat átviszi-e a kurzus.