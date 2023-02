A Soros Fund Management növelte részesedését többek között a Teslában és a Pelotonban, új pozíciókat vett fel a Carvanában és a GM-ben, valamint kidobta a Zoom- és a Twitter-részvényeit a negyedik negyedévben – írja a milliárdos befektető alapjának közleményére hivatkozva a MarketWatch.

Soros György alapjának hétfői bejelentése szerint a negyedik negyedév során több mint 242 ezer Tesla-részvényt vásárolt, így az alap teljes állománya már 332 ezer részvényre rúg.

Tavaly sokat veszített értékéből a Tesla, ám a milliárdos befektető az év végéhez közeledve mégis „talált valami kedvére valót az elektromosautó-gyártóban”, valamint néhány más „levert” részvényben.

A Tesla árfolyamának alakulása 2022 eleje óta Kép: TradingView

A MarketWatch összeállításából az is kiderült, hogy Soros György befektetési alapja az említett negyedévben:

500 ezer részvényt vásárolt a Cathie Wood Ark Innovationben, amelynek legnagyobb befektetője épp a Tesla, és amelynek értéke folyamatosan csökkent 2022-ben;

83 millió részvényt vásárolt a fitneszbicikliket gyártó Pelotonból, 370 százalékkal növelve ezzel részesedését;

vett 500 ezer General Motors (GM)-részvényt is;

de beszállt egy használtautó-értékesítőbe (Carvana), egy személyszállítócégbe (Lyft), vagy épp a Walt Disneybe is.

Nem csak vásárolt, el is adott a tavalyi év végén a Soros-alap: kiszálltak a Twitterből és a Zoomból is – utóbbiba, a népszerű videókonferencia-alkalmazásba még a pandémia idején vásárolta be magát.