Sorsdöntő pontra sodródott Budapest

Brutálisan sokat estek a részvényárfolyamok Budapesten is a járvány következtében, azonban ezzel a magyar tőzsde csak lekövette a nemzetközi trendeket. Egyelőre megvan a remény arra is, hogy ha jön egy talpraállás, akkor magyar részvények felülteljesítők lehetnek.

Vuhant már lezárták, Olaszországban már a harmadik koronavírus-fertőzöttet regisztrálták, s az Egyesült Államokban is már 15 esetben kimutatták a vírus jelenlétét, azonban a befektetők a jelek szerint még nem aggódtak, az S&P 500-as részvényindex pedig mindenkori csúcsára, 3393 pontra emelkedett zárásra.

Hogy a jó hangulat ne legyen teljes, a Dr. Végzet becenévvel illetett Nouriel Roubini közgazdászprofesszor véleménycikke volt a vezető anyag egész nap a Marketwatch nevű tőzsdei-gazdasági portálon arról, hogy a részvénypiac nem hogy a nem ismert, de még az ismert kockázatokat sem árazza be, s bármikor eljöhet a buborék kipukkadásának ideje, amikor kártyavárként omlanak majd össze a részvényárfolyamok a tőzsdéken. Roubini épp idejében jósolta meg a 2008-as pénzügyi válságot ahhoz, hogy nagy hírnévre tegyen szert, azonban hiába kongatta meg az elmúlt 10 évben sokszor a vészharangot a tőzsdékkel kapcsolatban, egész eddig nem teljesültek be - sokszor nagyon borúlátó - jóslatai.

Túl a valaha mért legnagyobb esésen

Egészen mostanáig. Igaz, Roubini, akárcsak a vészharangot néhány nappal később megkongató Goldman Sachs akkor még csak azzal számolt, hogy a járvány a kínai gazdaság komoly lassulásán keresztül fogja fékezni a globális gazdaságot és rombolja majd az amerikai vállalatok profitját is. A járvány világjárvánnyá való kiszélesedésével akkor a globális befektetői vélemény még nem számolt igazán.

Most, április első hetében az S&P 500-as index már túl valaha volt legnagyobb áresésén. Az index jelenleg csak 20 százalékkal van alacsonyabban február végi csúcsánál, de mélypontján esésének mértéke a 35 százalékot is. A zuhanás természetesen nem kerülte el a járványban jobban érintett európai országok tőzsdéit sem, a német DAX index 13 795-ról 8255 pontig esett, ez 40 százalék mínusz, a mutató most 10 300 pont körül jár, 25 százalékkal február végi csúcsa alatt.

Elért rendesen Budapestre is

A BUX indexet is elég csúnyán elintézték a befektetők. A magyar tőzsdeindex február végi 46 312 pontos csúcsáról március második felére 28 980 pontig esett, ez az esés 37,5 százaléknak felel meg, ami nagyjából összhangban van a nagy tőzsdeindexek teljesítményével. A felpattanás itt már nem sikerült olyan látványosra, jelenleg 32 700 pont körül jár a mutató, ami azt jelenti, hogy korábbi csúcsához képest még mindig 30 százalékos a visszaesés mértéke. Ez azt mutatja, hogy a talpra állásban jóval kevésbé tudták felvenni a budapesti részvényárfolyamok a ritmust, mint az esésben.

Sőt, ha euróban számítjuk a BUX index értékét, akkor a forint időközben bekövetkezett leértékelődése miatt még pocsékabba magyar piac teljesítménye. Február 19-én 137 euró volt a BUX index pontértéke , a márciusi mélyponton 82,46 euró, s a hétfői záráskor is alig 90 euró. Ez azt jelenti, hogy euróban még mindig 35 százalékkal ér kevesebbet a magyar index, mint a február végi csúcson, s a mélyponton vesztesége euróban megegyezett a DAX indexével, 40 százalékos volt.

Egyelőre a felpattanásban mutatott lemaradás nem a világvége a BUX indexnél, legalábbis erre utal, ha az index euróban mutatott relatív teljesítményt vizsgáljuk a DAX indexével összehasonlítva hosszabb távon. A két index értékéből számított relatív teljesítmény mutató ugyanis még mindig nem esett ki abból az emelkedő trendből, amely 2015 januárja óta jellemzi mozgását. Még akkor sem, ha a BUX index tavaly, azaz 2019 januárja óta rendre alulteljesíti a német DAX indexet euróban mérve.

A relatív teljesítmény értéke azonban a mostani alulteljesítéssel trendje szempontjából most már olyan fontos szintre süllyedt, ahonnan nem illene tovább ereszkednie. 2018 szeptemberében ugyanis 0,89-es értéknél épített ki egy olyan mélypontot, amelyet ha szignifikánsan letörne, akkor technikai értelemben véget érne a BUX index felülteljesítése, amely korábban jellemezte a magyar piacot. Ez a mutató jelenleg 0,9-nél jár.

Ha alulteljesítő trendben kerül a BUX index a DAX indexszel szemben az azt jelenti, hogy az emelkedésekből a jövőben a magyar piac kevésbé, az esésekből viszont intenzívebben veheti ki majd a részét. Jó példa erre a 2010 tavasza és 2015 eleje közötti időszak, amikor a BUX index masszív alulteljesítő trendben volt a DAX-szal szemben. Akkor a német index 6000 pontról 10 ezer pontig kapaszkodott, míg a BUX index 22 ezer pontról 15 ezer pontra esett. Ha viszont nem esik el ez a szint, akkor a fordítottja lehet igaz, a magyar részvények kevésbé esnek rossz időkben, s a jobb időkben jobban emelkednek.