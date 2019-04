Sose fogják leállítani a pénznyomdát

A Fed illetékeseinek nyilatkozta szerint az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet a jövőben várhatóan sokkal több államkötvényt vesz majd pénzpiaci műveletei során, mint tette azt a válság előtt. A jelek szerint megint beindul a pénznyomda az Egyesült Államokban.

A Reuters tudósítása szerint a New York-i Fed illetékesei úgy nyilatkoztak szerdán, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet a jövőben rendszeresen több államkötvényt vesz majd pénzpiaci műveletei során, amelyekkel a kamatszintet igyekszik irányítani, mint az a 2008-as válság előtt megszokott volt. A hírügynökség szerint a Fed idén döntötte el, hogy a rövidebb távú kamatokat a jegybanki tartalékokra fizetett kamatokon keresztül szeretné finomhangolni.

A 2008-as válság után a Fed többek között a banki tartalékokat is felhasználva hatalmas mennyiségben vásárolt fel amerikai államkötvényeket és kincstárjegyeket. A nagyra duzzadt mérlegfőösszegét a jegybank úgy kezdte el leépíteni, hogy hagyta lejárni a birtokában lévő kötvényeket, s amikor azok kifutottak, nem vett helyettük újat. Márciusban azonban úgy döntöttek, hogy legalább szeptemberig szüneteltetik a mérlegfőösszeg automatikus csökkentését.

Ugyanakkor a mostani bejelentés szerint a Fed nem csak egyszerűen nem hagyja majd tovább csökkenni mérlegfőösszegét, hanem elkezd kötvényeket is vásárolni, hogy ezen keresztül tudja befolyásolni a rövidebb távú kamatokat - magyarázza a Reuters.

A vásárlások mértéke nagyobb kell legyen, mint a hasonló akciókban, amelyeket a válság előtt hajtottunk végre. Ez természetes, hiszen a Fed mérlege is nagyobb lett, több a forgalomban lévő papírpénz, a központi kormányzat számlái is nagyobbak. A vásárlások fokozatosak lesznek és automatikusak - mondta Lorie Logan, a New York-i Fed piaci műveletekért és elemzésért felelős vezetője. A New York-i Fed felelős egyébként a Fed tőkepiaci kereskedési tevékenységéért és kezeli a Fed kötvényportfólióját.

Jelenleg vizsgálják egy olyan program megindításának lehetőségét, amely engedné a bankokat, hogy állampapírjaikat automatikusan jegybanki tartalékká alakítsák.

A Fed részéről már néhány hete több döntéshozó is folyamatosan azt a lehetőséget pedzegeti, hogy a jegybanknak szüksége lehet a rövidebb lejáratú államkötvények állományának növelésére mérlegében a rövidebb távú kamatok menedzselése érdekében.

Felvetődött az is, hogy esetleg a hosszabb lejáratokat kellene a jegybanknak rövidebbekre cserélnie. Ennek azért van jelentősége, mivel az elmúlt hónapokban meglehetősen nagy aggodalommal töltötte el a befektetőket a jelenség, amely szerint a rövidebb lejáratú amerikai államkötvények hozama a hosszabb lejáratúak fölé emelkedett, azaz a hozamgörbe inverzzé vált. Márpedig az inverz hozamgörbe az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedekben meglehetősen pontosan jelezte előre a gazdasági visszaeséseket.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!