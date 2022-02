Soha nem látott lépés volt a nyugati országok részéről az orosz jegybank devizatartalékainak befagyasztása, s ez lehetett az a lépés, ami az atomfegyverekkel való fenyegetőzést kiválthatta Vlagyimir Putyin orosz elnökből. A lépésnek azonban hosszabb távú következményei is lehetnek és lehet, Peking is elgondolkodik azon, hogy a lépésnek milyen hatásai lehetnek rájuk nézve - írja összefoglaló elemzésében az Economist.

A Krím oroszok általi 2014-es annektálása után Oroszországra kivetett szankciók nem érték el a céljukat, s nem szolgáltak elegendő elrettentő erővel ahhoz, hogy az oroszokat visszatartsák a további agressziótól.

Az Egyesült Államok, az EU és szövetségeseik által február 26-án meghozott intézkedések azonban ezt gyökeresen megváltoztathatják. Ezek ugyanis alkalmasak lehetnek arra, hogy hatalmas mértékű kárt okozzanak az orosz gazdaságnak, mivel annak szívét, az orosz jegybankot célozzák és azt elvághatják 630 milliárd dollárnyi tartalékának jelentős részétől. Ez bankpánikot okozhat Oroszországban, aminek hullámait a nemzetközi piacokon is érezni lehet majd, s az energiaárak további elszállását eredményezheti.

A nyugati szankciók mindeddig nem okoztak igazán fájdalmas sérüléseket Oroszországnak.

Egyes oligarchák vagyonuk befagyasztása miatt ugyan felszólalhattak a háború ellen, azonban ez az orosz döntéshozatalra nem volt semmilyen hatással. A nyugati technológiák és ipari termékek szállításának korlátozása pedig olyan lépés volt, amely csak hosszú hónapok múltán fejtheti ki hatását az orosz gazdaságra.

A két nagy orosz bank, a Sberbank és a VTB Bank ellen hozott szankciók - a két bank eszközei a teljes orosz bankrendszer eszközállományának 75 százalékát teszik ki - ugyan kemények voltak, de nem jelentettek halálos csapást, különösen azért, mert az energetikai tranzakciók pénzügyi részeit nem érintették. Az orosz pénzügyi erőd elég erősnek tűnt ahhoz, hogy ellenálljon azoknak a pénzügyi fegyvereknek, amelyeket bevetettek ellene.

A SWIFT-korlátozás semmi ehhez képest

A szombaton bejelentett intézkedések ennél sokkal tovább mennek, s nem az orosz bankok nemzetközi fizetési rendszerről, a SWIFT-ről történő levágása a lényeg. Az ugyanis csak egy részleges lépés, ha körülményesebb is, még mindig működni tud a fizetési rendszer és a kereskedelem is - írja az elemzés.

A nagy lépést a jegybanki tartalékok célbavétele jelentette, ezzel gyakorlatilag az orosz pénzügyi erőd szívét béníthatják meg.

A Biden kormányzat bejelentése szerint Európával együttműködve gátolnák meg, hogy Oroszország devizatartalékait a nyugati szankciók hatásosságának aláaknázására használhassa fel.

Oroszország stratégiája részeként már jóval korábban elkezdte jegybanki tartalékain belül csökkenteni a dolláreszközök arányát.

Tavaly júniusi adatok szerint a 630 milliárdnyi tartalék mindössze 16 százalékát tartotta dollárban, 32 százalékát euróban, 22 százalékát aranyban és 13 százalékát jüanban. Ugyanakkor a tartalékok nagy része értékpapírokban, bankbetétekben és más eszközökben fekszik, de bármiben is legyenek denominálva, olyan számlákon vannak, amelyeket érintenek a nyugati szankciók. Ez azt jelenti, hogy az orosz háborús tartalékok nagy részét befagyasztották.

Hatalmas a kár



Az orosz jegybak ugyan tegnap azt mondta, minden eszköz rendelkezésére áll a pénzügyi stabilitás fenntartására, azonban ez aligha igaz. Ha nincsen hozzáférése devizatartalékaihoz, akkor például nem tud interveniálni a zuhanásnak induló rubel árfolyamának stabilizálása érdekében (hétfőn már több, mint 30 százalékot zuhant a kurzus).

Nem tud külföldi devizában likviditást nyújtani bankjainak, s így nő az esélye, hogy azoknak csődöt kell jelenteniük, s nem tud idegen devizában tranzakciókat végrehajtani harmadik fél részére, ami az egyik lehetséges módja lett volna a szankciók megkerülésének.

A tőkepiacokon a hét végéig még kezelhetőek voltak a károk, azonban most ez a kép megváltozni látszik. Az orosz jegybank 9 százalékról máris 20 százalékra emelte a rubel irányadó kamatát, s a moszkvai tőzsde reggel ki se nyitott. Könnyen lehet, hogy a tőkemenekítés és a bankok megrohanásának elkerülése érdekében szigorú korlátozásokat lesznek kénytelenek bevezetni.

A fokozódó nyomás ellen az oroszok válaszlépéseket tehetnek, fokozhatják a kibertérben elkövetett támadásokat a nyugati intézmények ellen, de akár Európa gázellátásához is hozzányúlhatnak. Ez egyelőre kevés pénzügyi hatással járna Oroszországra nézve, de az energiaárak felrobbanását eredményezheti Európában. Erre persze válaszolhat a nyugat további szankciókkal, levághatják Oroszországot a nemzetközi internethálózatról és szankcionálhatják az orosz olajtermelést is.

Átlépték a Rubicont

A most bejelentett szankciók amellett, hogy rendkívül pusztító erejűek az orosz gazdaságra nézve, van egy másik jelentősége is. Az Egyesült Államok, valamint Európa és szövetségeseik átlépték a Rubikont és örökre megváltoztatják azt, ahogy a globális gazdaság és a szankciók működnek.

Rengeteg olyan ország van ugyanis a világon, amelyek az Egyesül Államok számára nem tetsző külpolitikát folytatnak, devizatartalékaik egy jelentős részét ennek ellenére dollárban tartják. Ezek közül a legnagyobb Kína, amely 3,4 billió (ezermilliárd) dollárnyi tartalékának nagy részét nyugati pénzügyi eszközökben vagy nyugati bankoknál tartja.

Ők valószínűleg most árgus szemekkel figyelik, hogy Oroszország hogyan reagál a szankciókra és elgondolkodnak azon, hogy egy tajvani konfliktus esetén velük is hasonló módon próbálnának-e elbánni. Ennek pedig komoly hosszútávú következményei lehetnek a dollárra és az euróra nézve is.

Az Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb híreket ezen a linken követheti.