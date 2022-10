A nagy Wall Street-i befektetési bankok elemzői az elmúlt három hónapban 34 milliárd dollárral csökkentették a nagy amerikai tőzsdei cégek harmadik negyedéves eredményére vonatkozó várakozásaikat. Ezzel ugyan a cégek eredményének változása még a pozitív tartományban maradhat, de a Covid- járvány 2020 tavaszi kirobbanása óta nem látott gyenge negyedév jöhet.

A friss adatok szerint az elemzők azzal számolnak, hogy az S&P 500a-as index átlagos részvényenkénti eredménye a tavalyi év hasonló időszakához képest az idei harmadik negyedévben mindössze 2,6 százalékkal növekedett – írja FactSet adataira hivatkozva a Financial Times. Ez 9,8 százalékkal alacsonyabb mint a július elején remélt érték, és ha igaznak bizonyul, az amerikai tőzsdei cégek nyereségességében a mostani a leggyengébb lehet 2020 harmadik negyedéve óta, amikor az amerikai és a globális gazdaság is a járvány miatti lezárásokkal küzdött.

Sokat estünk, de még mindig túl nagy az optimizmus

A romló várakozások mutatják, mennyire óvatossá váltak a befektetők a FED kamatemelései és az amerikai gazdaság gyengülésének első jelei közepette. A vezető amerikai részvényindex, az S&P 500 már eddig is mintegy ötödével esett idén, mutatván, az alapkezelők folyamatosan igazítják a portfóliók allokációját a romló gazdasági helyzethez. Azonban sokan attól tartanak, hogy még a mostani várakozások is túlzottan optimistának bizonyulhatnak.

Ráadásul a jelenlegi környezetben a cégeknek sem áll már túlságosan érdekében az, hogy optimista előrejelzéseket tegyenek közzé saját várható eredményeikkel kapcsolatban. A rossz piaci környezetben ugyanis ennek nem nagyon van hatása vélte – Chris Shipley a Northern Trust Asset Management vezető befektetési stratégája.

Mint ismert a Fed évtizedek óta nem látott szigorítási ciklus közepén tart és elnöke, Jerome Powell többször is világossá tette, akkor sem hajlandók visszavenni a szigorítás üteméből, ha ezzel gondokat okoznak az amerikai gazdaságnak. Mindaddig, amíg nem sikerül megfékezni az elszabaduló inflációt. Az emelkedő kamatok a várakozások szerint amellett, hogy emelik a hitelezési költségeket a fogyasztóknak és a beruházásokra készülő cégeknek, nyomás alatt tartják az eszközárakat és a várakozások szerint visszafogják a keresletet a világ legnagyobb gazdaságában.

A Schwab Asset Management igazgatója, Omar Aguilar szerint a profitvárakozások még mindig jóval magasabbak annál, mint amit racionálisan várni lehet. Nem hiszem, hogy nagyon drasztikusan csökkenni kellene ezeken, de nagyon nagy a valószínűsége hogyha a Fed sikerrel jár és valóban sikerül csökkentenie a fogyasztói keresletet az nyomot fog hagyni a vállalati eredményeken is a jövő év első felében – tette hozzá.

Most jön a valóság próbája

Az amerikai gyorsjelentési szezon a jövő héten veszi igazán kezdetét, a befektetők a várhatóan azt fogják kiemelt figyelemmel szemlélni, hogy a magas inflációnak milyen hatása van a cégek költségeire és a fogyasztói keresletre. Mennyire változik a cégek hozzáállása az új munkahelyek teremtéséhez, valamint azt hogy a cégek mennyire sikeresen tudtak raktározási politikájukkal alkalmazkodni a változó kereslethez.

Az amerikai tőzsdei cégek egy részének nyereségét nyomás alatt tarthatja a rekordszintre erősödő dollár is. Az S&P500 as indexben szereplő cégek árbevételének ugyanis mintegy egyharmada származik külföldről.

Fontos szempont az is, hogy ha nyereség növekedés mértéke el is éri a várt 2,65 százalékot , ez reál értelemben még mindig csökkenést jelent a 8 százalékra felszaladó Amerika infláció mellett. Ráadásul ez a profitnövekedést jórészt annak lesz köszönhető, hogy a várakozások szerint az olaj és a gáz árának emelkedése miatt az energetikai szektor várhatóan felül teljesít. A többi ágazatban enélkül az átlagos profitok csökkenésének mértéke elérné a 3,81 százalékot.

Érdekes ugyanakkor, hogy a jövő évi nyereségekre vonatkozó előrejelzések egyelőre meglehetősen ellenállónak bizonyultak. Az első negyedévben még mindig 6,5, a második negyedévben 5,5 százalék bővülést várnak az elemzők.

A Financial Times összefoglalója szerint elvileg van is ok miért optimistának lenni. A kiskereskedelmi forgalmi adatok egyelőre elég ellenállónak bizonyultak és ráadásul az elmúlt időszakban az üzemanyagár is csökkenésnek indult, ami további tartalékokat jelenthet a fogyasztásban.

Szokatlanul kevés a negatív figyelmeztetés

Igaz, hogy az elmúlt néhány napban jó néhány nagyobb cég jelentetett meg figyelmeztetést várható eredményével kapcsolatban, például a Fedex. Azonban ilyen típusú figyelmeztetésből ebben a negyedévben kevesebb volt, mint az azt megelőzőkben, sőt ezzel együtt a pozitív profit warningok (eredmény-figyelmeztetések) száma is meghaladta az ötéves átlagot.

A Morgan Stanley stratégiai viszont arra hívták fel a figyelmet, a koronavírus-járvány kezdete óta a cégek előrejelző képessége saját nyereségükre vonatkozóan jelentősen romlott. Nem csoda, hogy ebben a környezetben jelentősen megoszlanak a vélemények arról, a részvények árfolyama eleget esett már a januári csúcs óta. A Morgan Stanleynél különösen pesszimisták, a múlt hónapban úgy vélték, lefelé még hosszú út áll az árfolyamok előtt ahhoz, hogy a valóság megfelelően legyen árazva a részvénypiacon.

A Fidelitas kvantitatív elemzői stratégája igazgatója, Denise Chisholm viszont úgy látja, a gazdasági ciklusokra legérzékenyebb szektorok részvényeinek árfolyama már annyit esett, hogy abba a legrosszabb hírek is be árazásra kerültek. A piacon az az általános vélemény, hogyha a nyereségek gyengék, akkor csak az úgynevezett defenzív részvények tudják felülteljesíteni a többit. Azonban a valóságban a gazdasági ciklusokra érzékeny szektorok részvényei sokkal hamarabb beárazzák a rossz híreket és emiatt a pozitív fordulatot is sokkal hamarabb tudják bemutatni tette hozzá.