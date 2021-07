A Spotify szerdán adta ki az idei második negyedévre vonatkozó eredménybeszámolóját, amelyből kiderül, hogy a prémium szolgáltatás előfizetői bázisa 165 millióra nőtt. Ez 20 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, valamint 4 százalékkal, azaz 7 millió előfizetővel több, mint 2021 első negyedévében.

A vállalat piacvezető zenei szolgáltatása az összesített aktív havi felhasználók terén is 22 százalékos növekedést ért el a tavalyi számokhoz mérten, ugyanis már 365 millióan használják a népszerű platformot globálisan.

A hallgatók számának lassulása ellenére a legfrissebb adatok megerősítik a Spotify dominanciáját az előfizetéses zenehallgatás piacán világszerte, a vállalat látszólag továbbra is a versenytársak előtt halad. A rivális Apple és Amazon részéről ugyan nem látunk rendszeresen számokat, viszont a Music Ally által összeállított becslések szerint 108 millió, illetve 55 millió körüli előfizetői bázissal rendelkezhetnek.

Drágult az online zenehallgatás

Bevételei 23 százalékkal, 2,75 milliárd dollárra nőttek az előző évhez képest, a prémium előfizetésekből származó nyereség pedig – ami a vállalat elsődleges jövedelemforrása – 17 százalékkal, 2,43 milliárd dollárra emelkedett. Emellett a hirdetési bevételek a második negyedévben elérték a 325 millió dollárt, ami több mint kétszer annyi, mint az előző év azonos időszakában. A nettó veszteség 23,7 millió dollár volt, szemben a tavalyi, azonos negyedévben elért 421,7 millió dolláros értékkel.

A Spotify egy felhasználóra jutó átlagos nyeresége szintén emelkedett, megfordítva a közelmúltbeli tendenciákat. Ez a szám most prémium tagonként 5,07 dollár, ami bár az előző negyedévben elért 4,87 dollárhoz képest látható növekedés, még mindig 3 százalékkal kevesebb mint 2020-ban. A változás egyébként azután következett be, hogy a cég ebben a negyedévben emelte a szolgáltatás előfizetési díjait az Egyesült Királyságban és az USA-ban.

Nem csak a járvány a hibás

A Spotify a felhasználók növekedésének lassulását magyarázva ismét a COVID-19 hatására mutatott rá egyes régiókban, amely visszavetette az emberek a zenehallgatás iránti érdeklődését például utazás közben, mivel a zárlatok idején nem lehet messzire menni.

A világjárvány mellett amiatt csökkentek a számok, mert legutóbb későn sikerült elhárítani egy olyan problémát, ami bizonyos email címeknél elérhetetlenné tette az új regisztrációk megerősítését. Bár nem közöltek további részleteket, viszont elismerték, hogy az ellenőrzési problémát egy, az oldalon végrehajtott változtatás okozta, és az elhárítás közel 1-2 millió új felhasználóba került a vállalatnak.

Más területekre erősítenek

A platformon eltöltött órák számát tekintve a podcast-hallgatás kiemelkedő helyen szerepel, ezért a vállalat továbbra is érdeklődik az efféle tartalmak iránt. Bár annak fényében, hogy a Spotify hány podcasting céget vásárolt fel az elmúlt években, aggasztó lett volna, ha nem történik előrelépés ezen a területen. Ugyan a vállalat szakított azzal a közelmúltbeli hagyományával, hogy konkrét számadatot adjon meg a hallgatók százalékos arányára vonatkozóan, a jelentős beruházásoknak hála a podcastok közönsége folyamatosan növekszik. Emellett az is kiderült, hogy a rendszeres hallgatók körében a tartalomfogyasztás 30 százalékkal nőtt az előző évhez képest, valamint a podcast-reklámbevételek is 627 százalékkal emelkedtek, ami felülmúlta a cég várakozásait.

A Spotify előrejelzése szerint a 2021-es év végére elérhetik 400 millió aktív felhasználót, valamint akár 177-181 millió prémium előfizetőt is szerezhetnek.