Súlyos fordulat készül Kínában

A Kínai Kommunista Párt felügyelete alatt álló egyik angol nyelvű újság a hét végén arra figyelmeztetett, hogy hamarosan fel kell készülni Kínában is a zérókamat politikára. Ez éles fordulatot jelentene az eddigi monetáris politikában és alaposan megkavarná a globális gazdasági folyamatokat is.

Elképzelhető, hogy drasztikus fordulat következik be a kínai monetáris politikában a közeljövőben, egyes megfigyelők ennek jeleként értékelik a párt szoros felügyelete alatt álló Global Times című lapban hétvégén megjelent elemzést. E szerint az országnak fel kell készülnie arra, hogy a negatív kamatok elérik Kínát is és hosszasan taglalja, hogy ennek milyen hatásai lennének a kínai gazdaságra, vállalatokra, pénzügyi rendszerre és az átlagemberekre.

A cikk a pekingi Anbound nevű elemzőintézet elemzésére támaszkodik, a téma felvetése azért meglepő, mivel Kínában eddig egyáltalán nem volt szó arról, hogy a kamatok drasztikus csökkentése napirenden szerepelne. A Kínai Népbank (People's Bank of China - PBOC) a múlt szerdán 5 bázisponttal, 4,2 százalékról 4,15 százalékra csökkentette az egyéves irányadó kamatlábat. Az előző szombaton közzétett harmadik negyedéves monetáris politikai jelentésben azonban kijelentették, a jegybank szigorúan ellenzi a teljes erejű monetáris lazítást és proaktív módon védelmezni fogja a normális monetáris politikát, s nem követi a lazítás útján az amerikai Fedet és az európai ECB-t. A South China Morning Post szerint ez arra utalt, hogy a jegybank szerint a fiskális politikára hárul a gazdaság fellendítésének feladata.

Mivel a jegybank álláspontja eddig elég merev volt-e tekintetben, elképzelhető, hogy a cikk csak része egy nyomásgyakorlásnak, amely a zérókamat-politika irányéba tolná el az ázsiai országot is. Magában a cikkben hivatkoznak Alan Greenspan volt Fed elnökre, aki szerint a negatív kamatok elterjednek az egész világon. Idéznek más szakértőket, akik szerint a globális gazdaság egy olyan alacsony kamatokkal jellemzett szakaszba lépett, amire az elmúlt ezer évben nem volt példa.

Újabb löketet kaphat a kereskedelmi háború

Kínában a szerzők szerint folyamatosan nő az igény a likviditásra, a külföldi tőke befelé áramlik az országba, s eközben a reálgazdaság lassul, ezek mind olyan tényezők, amelyek szerintük az alacsony kamatokkal jellemzett monetáris politika irányába nyomják a gazdaságot. Ráadásul más is szükségessé teszi, hogy a kamatok alacsonyak legyenek az országban, ez pedig a felgyülemlett hatalmas adósságállomány. Kínában a bruttó adósság nagysága - tehát a privát szektor adósságát is figyelembe vevő érték - a GDP 304 százalékáról 306 százalékra emelkedett az első negyedévben - idézik az IIF tanulmányát. Ez az arány 1999-ben még csak 130, 2009-ben pedig 200 százalékon állt.

Ebből messze a legmagasabb arányt a vállalati, ezen belül is a nem pénzügyi vállalatok adóssága teszi ki, amely a GDP 155 százalékára rúg, ez többszöröse az államadósságénak. Ez túl magas, mint ahogy a kamatok is, s ez is azt valószínűsíti, hogy Kína lesz a következő a zéró kamatot alkalmazó gazdaságok sorában - idézi a lap Zhu Haibint, a J.P.Morgan vezető Kínával foglalkozó közgazdászát.

Az alacsony kamatkörnyezetre viszont fel kell készülni - írja a párt véleményét tükröző lapban megjelent írás. Ezután hosszasan elemzik, hogy a monetáris politikának és a reálgazdaságnak milyen kihívásokkal kell majd szembesülnie a zérókamat-környezetben.

Természetesen ha Kínában valóban drasztikus kamatcsökkentési hullám indulna, az hatással lenne a nemzetközi gazdaságra is. Az első és legfontosabb, hogy ez vélhetően a gyengébb irányba nyomná a jüan árfolyamát, amely már amúgy is olyan gyenge a dollárral szemben, mint utoljára a pénzügyi válság kirobbanását megelőzően volt. Ez vélhetően újabb heves támadásokat váltana ki az Egyesült Államok részéről, Donald Trump amerikai elnök az elmúlt években többször is devizája árfolyamának tisztességtelen gyengítésével vádolta meg Kínát.

