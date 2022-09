A svájci szövetségi vámhivatal adatai szerint augusztusban mintegy 5,7 tonna – 324 millió dollár (129,600 milliárd forint) értékű – orosz aranyat importált az ország. Ez a legtöbb 2020 áprilisa óta. A szállítmány az Egyesült Királyságból érkezett orosz fém volt a vámigazgatási tájékoztatás szerint – írja a Bloomberg, amely megjegyzi, hogy a svájci adatok azt mutatják, hogy a nemesfémet hol finomították utoljára, nem pedig azt, hogy honnan szállították utoljára.

Az orosz arany tabuvá vált, amióta Vlagyimir Putyin parancsára az ország az év elején megszállta Ukrajnát. Az új orosz aranyat az Egyesült Államok, az EU és Svájc szankciókkal sújtotta, de az országból augusztus 4. előtt exportált rudakra nem vonatkozik a behozatali tilalom.

Néhány befektető, akinek régi orosz aranyrúdja van, svájci finomítókban szeretné azokat újraolvasztani, hogy könnyebben eladhatóvá tegye. Bár az ország háború előtt vert aranyrúdjaival a legtöbb nagy központban, köztük Londonban és Zürichben még lehet kereskedni, van rajtuk egyfajta stigma. Oroszország – a világ második legnagyobb aranybányász országa – korábban az új aranyrudak egyik fő beszállítója volt a brit piacnak.

Kína még mindig importál orosz aranyat, bár a mennyiség viszonylag alacsony. Az ország augusztusban 0,3 tonna nemesfémet vásárolt Oroszországtól, ami a teljes havi 182 tonnás importjának kis töredéke.

Kiváló pénzmosási lehetőség orosz oligarcháknak

Mivel egyre inkább el van vágva a külföldi valutától és pénzügyi rendszerektől, az illegális aranypiacok és az aranymosás az egyik módja annak, hogy Moszkva (és más szankciókkal sújtott szereplők) profitot termeljenek és vagyonokat mozgassanak a határokon túlra. Az aranyat a digitális pénzügyi hálózatokon, köztük a SWIFT pénzügyi üzenetküldő rendszereken kívül is lehet fizikailag mozgatni a világban, ami megnehezíti a nyomon követését – figyelmeztetett már áprilisban a Global Initiative thinktank.

Az aranyat a globális piacokon könnyen tisztára lehet mosni azáltal is, hogy az arany eredetét nem jelentik be vagy nem kötelező megosztani. Moszkva az illegális aranypiacokon keresztül szerzett devizatartalékokat importra, orosz katonai műveletek finanszírozására vagy a szankciókkal sújtott orosz oligarchák kártalanítására használhatja. A Kremltől függetlenül más, szankciókkal sújtott szereplők is igénybe vehetik a bűnszövetkezeteket az arany tisztára mosására és csempészetére.