A Magyar Nemzeti Bank múlt héten új erőt tudott adni a forintnak, amikor több intézkedést jelentettek be, amelyekkel kezelhető a 20 százalék feletti infláció. Ennek hatására az elmúlt napokban a forint is lendületet vett, azonban ha nem is gyors ütemben, de kedden újra gyengült az árfolyam. A leginkább meghatározó az elhúzódó politikai vita lehet, miszerint az Európai Bizottság még nem tudott kidolgozni egy hatékony stratégiát a gázárak kezelésére, szabályozására. Emellé jött, hogy az olajárak egyelőre nem lőttek ki, maradtak a háború előtti szintek közelében, a dollár pedig enyhén gyengült.

Az energiapiacok ilyen volatilitása az elmúlt időszakban a magyar ellátás biztosítottsága mellett is gyengítette a forintot.

A forint így az eurótól 0,35 százalékkal maradt le hétfő este 19:30-ig a Stooq.com adatai szerint. Az euróárfolyam így 413,5 körül járt, miközben napközben 414 fölé is benézett a kurzus. A napon belüli, hajnali legjobb pillanatában 1 euróért csak 409,955 forintot kellett fizetni.

Maga az euró 0,2 százalékkal zárkózott estig a dollárhoz. A zöldhasúval szemben viszont így is gyengült a forint: 0,17 százalékos esés után 419,38-ig szökött fel a váltás. A dollárral szemben hektikusabb napja volt a forintnak, 416,1-421,3 között mozgott az árfolyam.

A 421,34-en állt este 0,23 százalékos gyengülés után a forint a svájci frankkal szemben. Itt is 4 forintos sávban, 418,47-448,571 között mozgott a kurzus.

A régiós valuták közül a cseh koronával 0,4, a lengyel zlotyval 0,45 százalék felett gyengült, a román lejre viszont 0,04 százalékkal zárkózott.