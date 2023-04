Hatalmasat buktak az elmúlt hónapokban csődbe ment amerikai bankok részvényesei. A legnagyobb vesztesek között azonban meglepő módon egy svéd nyugdíjalap is szerepel, az Alecta, amely a skandináv ország minden negyedik lakosának nyugdíjcélú megtakarításait kezeli.

A pillanatok alatt semmivé lett kétmilliárd dollárnyi vagyon ugyan még elviselhető az alap 116 milliárd dolláros vagyonához képest, ugyanakkor a veszteség rávilágít az alkalmazott befektetési politikában rejlő masszív kockázatokra.

Az alap kezelői ugyanis úgy taktikáztak, hogy a szélesebb benchmarkok követése helyett inkább koncentráltabb portfóliót tartanak, és így próbálnak meg az átlagnál magasabb hozamot termelni a jövőbeni nyugdíjasok számára. A problémát csupán az jelenti, hogy a magasabb hozam a jelek szerint magasabb kockázattal is párosult.

A nyugdíjalapnak ugyanis sikerült jelentős pozíciókat tartania évekig a csődbe ment amerikai Signature Bankban, a First Republic Bankban és a Silicon Valley Bank anyavállalatában, az SVB Financial Groupban – írja a Bloomberg.

Az összeomlást követően már lemondott a svéd nyugdíjalap vezérigazgatója, valamint a szabályozó hatóságok is átfogó vizsgálatot indítottak. Az alap a jövőben várhatóan jelentősen csökkenti kitettségét az Egyesült Államokban és várhatóan nagyobb mennyiségű Microsoft és Google részvény piacra dobását jelenti.

Az amerikai bankokban történt befektetéseink egyértelműen kudarcot vallottak, és nem kellett volna ezekből a részvényekből vásárolnunk

– ismerte el a Katarina Thorslund, az Alecta megbízott vezérigazgatója.

Becsődölő amerikai bankok a svédek helyett

Az Alecta először 2016 ban nyitott pozíciót a Signature Bank részvényeiben, majd két évvel később kezdtek SVB és First Republic papírokat vásárolni. 2022 végén a svéd nyugdíjalap már az SVB és a First Republic ötödik, a Signature Bank hatodik legnagyobb tulajdonosa volt.

A svéd nyugdíjalap portfóliómenedzserei hittek a bankok hosszabb távú erejében, még akkor is, amikor az emelkedő kamatlábak miatt azok kötvényportfóliói elkezdtek jelentősen leértékelődni. Az SVB és a First Republic bankban is növelték tavaly a kitettségüket.

Márciusban azonban minden összeomlott, amikor az SVB bedőlt: az Alecta az első két társaságban lévő részesedésének teljes értékét elvesztette, majd később veszteségesen értékesítette a jelenleg is működő First Republic részvényeit is.

Ráadásul Svédországban még rosszabb volt a dolog optikája, mivel az Alecta nemrégiben vált meg két helyi hitelintézetben meglévő részesedésétől, a Svenska Handelsbanken AB és a Swedbank AB részvényeit adta el, úgy, hogy az amerikaiakat megtartotta.

Három nappal azután, hogy felröppent a hír az Alecta bukásáról, a svéd pénzügyi hatóság kihallgatásra hívta a nyugdíjalap vezetőit. A cégen belül gyors volt a bukás, egy belső vizsgálatot kezdeményeztek, és szabadságra küldték a részvénypiaci osztály vezetőjét, Liselott Ledint. Április 11-én menesztették Magnus Billing vezérigazgatót.

Mégis sikeres a stratégia



Az Alecta amerikai bankösszeomlásban betöltött szerepének talán legellentmondásosabb aspektusa az, hogy bár egyes befektetései kudarcot vallottak, az átfogó stratégia bevált. 2007 óta az Alecta 6,9 százalékos évesített hozamot termelt.

Ez azt jelenti, hogy az alap folyamatosan jobban teljesített versenytársainál. 2023 első negyedévesében a részvényportfólió hozama így is 2,8 milliárd dollár, azaz 5,6 százalék volt, és semmi jele nincs annak, hogy az alap ügyfeleket veszítene.