Szélerőműparkot vásárol az ALTEO

Az ALTEO Csoport üzletrész adásvételi szerződést írt alá a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-vel, amelynek értelmében az Euro Green Energy Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 100 százalékos üzletrészének tulajdonjoga az ALTEO Csoportra szállhat át, a szerződésben foglalt úgynevezett zárási feltételek teljesülése esetén - jelentette be a társaság.

A zárási feltételek teljesülésekor a vállalatcsoport tulajdonába kerül a Győr-Moson-Sopron megyei Bőny község térségében üzemelő, 13 toronyból álló szélerőműpark. A szélerőművek összteljesítménye 25 megawatt, a megtermelt villamos energiát a Kötelező Átvételi Rendszer (KÁT) keretében értékesítik - írta közleményében az ALTEO.

A mostani akvizícióval, a kivitelezés alatt álló naperőművi beruházások lezárásával, illetve a már az ALTEO birtokában lévő egyéb, megújuló energiát hasznosító erőművek teljesítményével együtt a társaság megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi portfóliójának kapacitása meghaladja majd az 55 megawattot. Ehhez hozzáadva a megközelítőleg 50 megawattos földgáz erőművi kapacitást, az ALTEO Csoport villamosenergia-termelő kapacitása meg fogja haladni a 105 megawattot is, ami jelentős növekedést jelent a vállalat életében.

Az ALTEO 2019 márciusában végrehajtott egy zártkörű részvénykibocsátást, amely során közel 2 milliárd forintnyi tőkét vont be. A befolyt összegből elsősorban megújulóenergetikai befektetéseket, beruházásokat tervez finanszírozni a társaság. A most megkötött adásvételi szerződés értelmében kezdetét vette a tőkeemelés során befolyt összeg lekötése. Az ALTEO befektetési fókuszában álló projektek teljes befektetési igénye 7 és 10 milliárd forint között mozog.

"A legutóbbi zártkörű tőkeemelés lehetővé tette, hogy időben reagálhassunk az olyan potenciális piaci lehetőségekre, mint a bőnyi szélerőműpark akvizíciója. Hiszünk abban, hogy a megújuló energián belül a szélnek is meghatározó szerepe lesz a jövő energiamixében. Éppen ezért láttunk kiemelt potenciált az akvizíciós folyamat végén a tulajdonunkba kerülő szélerőműparkban is. Az akvizíció eredményeként jelentősen, csaknem duplájára nőne a megújuló energiaforrásokat hasznosító portfóliónk kapacitása, meghaladva gázerőműveink összteljesítményét is" - mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója a bejelentés kapcsán.

A most megkezdett akvizíció szorosan illeszkedik az ALTEO stratégiájába, amelyben a megújuló energiaforrásokat hasznosító, illetve a magas hatásfokú földgáz alapú erőművek tulajdonlása és működtetése kiemelt szerepet kap - írta a társaság közleményében.

