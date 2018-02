Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szenvedett a magyar tőzsde

A magyar részvénypiac nem követte a nemzetközi hangulatot, mínuszban zárt pénteken. A vezető részvények árfolyama csökkent.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 403,90 pontos, 1,05 százalékos csökkenéssel, 38 240,09 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 10,3 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest - írta az MTI.

Nyugat-Európában, Amerikában pénteken emelkedés volt, ugyanakkor a magyar részvények nem tudják az optimista nemzetközi hangulatból kivenni a részüket - mondta Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az M1-en. A BÉT-en a nagypapírok árfolyama csökkent, a Mol napok óta eladói nyomás alatt van, a Richter pedig a napközbeni emelkedés után záráskor mínuszba fordult.

A Mol 36 forinttal, 1,28 százalékkal 2770 forintra csökkent, 3,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 170 forinttal, 1,48 százalékkal 11 320 forintra esett, forgalmuk 3,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 7 forinttal, 1,52 százalékkal 455 forintra gyengült, forgalma 235,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,25 százalékkal 6030 forintra csökkentette értékét, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 4196,46 ponton zárt pénteken, ez 26,60 pontos, 0,64 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.

Vegyesen zártak az európai piacok

Vegyes kezdés után vegyes, többnyire emelkedő indexekkel fejezték be pénteken a kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok - írta az MTI.

A pán-európai Stoxx 600 és az FTSE Eurofirst 300 index 0,2 százalék emelkedést mutatott a kereskedés végén, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,15 százalékkal végzett magasabban.

A londoni FTSE-100 index 0,16 százalékkal csökkent pénteken a még nem hivatalos záró adatok szerint, Frankfurtban 0,18 százalékkal emelkedett a DAX index, a párizsi CAC-40 index pedig 0,16 százalékkal ment feljebb. Madrid 0,60 százalékkal végzett lejjebb, Milánó 0,93 százalékkal emelkedett.

Pénteken főként vállalati eredmények irányították a befektetői döntéseket fontosabb makrogazdasági mutatók híján.

A kiskereskedelmi ágazat bizonyult a nap legnagyobb vesztesének, de az autóipar is negatív tartományban végzett. A távközlési ágazat viszont mintegy két százalékkal emelkedett, a British Telecom részvénye négy százalékkal erősödött. Az RBS bank részvénye négy százalékkal gyengült annak ellenére is, hogy egy évtizede először számolt be éves nyereségről. A befektetők negyedéves vesztesége miatt büntették a papírt.

Az olajárak stabilizálódtak pénteken, miután a líbiai olajszállítások csökkenése ellentételezte az amerikai olajtermelés és export növekedésének a hatását. Az európai kereskedés végén a Brent nyersolaj ára 0,83 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben 66,94 dolláron hordónként, a WTI ára pedig 0,89 százalékkal 63,33 dollárra emelkedett.

Az euró négy hónapon belül a második legnagyobb heti árfolyamvesztesége felé halad. Az eurót 0,35 százalékkal jegyezték gyengébben 1,2287 dolláron.

Az arany december eleje óta a legrosszabb hetét zárhatja a dollár árfolyamának az emelkedése miatt. A határidős piacon a legközelebbi kontraktus jegyzése 0,20 százalékkal 1330,00 dollárra csökkent unciánként.

