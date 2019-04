Szép napra ébredhetnek a tőzsdések

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok szerdán, miután jelentősen javították a kockázatvállalási hajlandóságot azok a hírek, miszerint az Egyesült Államok és Kína közelebb került egy kereskedelmi megállapodás megkötéséhez. Budapest is gyarapodhat.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 8 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 91 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 32 ponttal emelkedhet a nyitásban - számol be az MTI.

A piacok figyelme főleg a globális kereskedelmi fejleményekre összpontosul, miután Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója jelezte, hogy várakozásai szerint további haladást érnek el a héten az amerikai-kínai tárgyalásokon. Robert Lighthizer amerikai kereskedelmi főképviselő és Steven Mnuchin pénzügyminiszter a múlt héten Pekingben egyeztetett Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettessel, szerdától pedig Washingtonban folytatódnak a tárgyalások Liu Ho részvételével.

A kedvező hangulat szerdán is segítheti a részvényindex emelkedését a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. Varga Zoltán kommentárjában kifejtette: a vezető részvények közül érdemes figyelni az OTP-re, a bankpapír árfolyama a 12 800 forintos szint felett tudott zárni, így hamarosan ismét elérhető lehet a 13 000-13 200 forintos tartomány. A Richternél az 5400 forintos szint áttörésével szabaddá vált az út az 5500 forint elérése előtt, de később akár további emelkedés is jöhet. A Mol egyelőre megakadt a 3300 forintos szint közelében, de a szakértő szerint itt is valószínűbb az emelkedés a következő napokban. A Magyar Telekom árfolyamában nincs érdemi változás, továbbra is sávozó mozgást végez a 460-475 forintos zónában.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 156,02 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 42 213,35 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden, a részvénypiac forgalma 5,1 milliárd forint volt. A Mol 8 forinttal, 0,24 százalékkal 3312 forintra gyengült, 956,6 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények 100 forinttal, 0,78 százalékkal 12 870 forintra erősödtek, forgalmuk 1,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,43 százalékkal 464,50 forintra nőtt, forgalma 191,8 millió forint volt. A Richter-papírok ára 45 forinttal, 0,84 százalékkal 5425 forintra emelkedett, forgalmuk 941,2 millió forintot ért el.

Mi történik Ázsiában?

Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin emelkedéssel reagáltak az árfolyamok az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokat övező optimizmusra és az újabb kedvező kínai gazdasági adatokra. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,81 százalékkal 540,22 pontra, héthavi csúcsra emelkedett.

Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,84 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 pedig 0,68 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A dél-koreai Kospi 1,08 százalékos pluszban várta a zárást, míg a sanghaji tőzsde irányadó indexe 0,36 százalékos nyereségben, a hongkongi Hang Seng pedig 0,97 százalékos pluszban állt a kereskedés végéhez közeledve.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára szerdán már a negyedik egymást követő napon emelkedett és közel öthavi csúcson is járt a kínálat szűkülésének hatására.

A júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,55 százalékos pluszban, 69,75 dolláron, a májusi szállítású WTI pedig 0,42 százalékos nyereségben, 62,84 dolláron forgott közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor. A Brentet eddigi napi csúcsán 69,87 dolláron, a WTI-t pedig 62,90 dolláron jegyezték.

Kedden emelkedéssel zártak a főbb európai tőzsdék. A londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 1,01 százalékkal, 7391,12 pontra, a frankfurti DAX-index 0,61 százalékkal, 11 751,90 pontra, a párizsi CAC-40 index pedig 0,33 százalékkal, 5423,47 pontra nőtt. A páneurópai mutatók közül a Stoxx Europe 600 0,35 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,40 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 mutató 0,35 százalékkal kúszott feljebb.

