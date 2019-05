Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szép volt, vége van, ideje kiszállni

Ideje kiszállni a részvénypiacról, mögöttünk van ugyanis tőzsdei szempontból az év jobbik fele. A "sell in May" stratégia alapján nyáron jobb távol maradni a részvényektől, s nem tudni miért, de ez az első hallásra nem sok alappal bíró tőzsdei bölcsesség működni szokott.

Tavaly május elseje és október vége között 3 százaléknál is többet esett a BUX index, november elejétől azonban április végéig megemberelte magát és 14,4 százalékkal emelkedett fél év alatt. Az S&P 500-as index tavaly a nyári hónapok során ugyan 2,3 százalékot emelkedett, azonban ez kanyarban sincs a téli hónapokban produkált 8,6 százalékos emelkedéshez képest. Az elmúlt egy évben tehát ismét működött az egyik leginkább ismert szezonalitáson alapuló kereskedési stratégia, a "sell in May" vagy más néven "Halloween-indikátor".

A stratégia lényege - ha valaki nem ismerné - április végén el kell adni a részvényeket és azokat csak a turbulens október elmúltával szabad visszavásárolni. A nyári fele az évnek ugyanis rendszerint gyengébb teljesítményt szokott hozni a részvénypiacokon, mint a téli hónapok.

Bár elsőre nem sok logika van az elmélet mögött, számos tanulmány mutatja, hogy azokban az országokban, ahol fejlett tőkepiac működött az elmúlt évtizedekben, jellemzően megfigyelhető volt a jelenség. Saját korábbi számításaink szerint ez alól Budapest sem kivétel, hosszabb távon itt is érvényesült a szezonalitás.

Az egyik ezen alapuló stratégia a CNBC beszámolója szerint az, hogy a befektető április végén eladja részvényeit, alacsony kockázatú államkötvényekbe menekül október végéig. Október végén aztán jöhet a váltás a kincstárjegyekből ismét a részvényekbe. Bár a beszámoló szerint az elmúlt öt évben viszonylag gyengébb volt a jelenség, azonban hosszabb távon még mindig ez tekinthető a legsikeresebb szezonalitáson alapuló befektetési stratégiának, amit valaha kitaláltak. Nem találtunk eddig olyan, a szezonalitással dolgozó befektetési stratégiát, amelynek sikere akárcsak megközelítette volna ezét - mondta Jeffrey Hirsch, a Stock Traders Almanachot kiadó cég vezetője.

Az ő apja találta ki 1986-ban a "Legjobb 6 hónap" nevű kereskedési stratégiát, amely az említett szezonalitást kombinálta az MACD nevű technikai indikátorral (ez az indikátor két mozgóátlag, egy rövidebb és egy hosszabb egymáshoz viszonyított helyzetét figyeli). A stratégia 1950-től napjainkig alkalmazva meglehetősen szép eredményeket tud felmutatni.

Egy ez alapján történő befektetéssel 1950-től kezdve 10 ezer befektetett dollár 2,8 millió dollárra hízott volna. Ha az MACD indikátort kivesszük a képből, akkor sem panaszkodhat a szezonalitás. A Dow Jones Ipari Átlagindexbe csak a téli hónapokra befektetve 10 ezer dollár mára több, mint egymillió dollárunk lenne, míg csak a nyári hónapokban összesen nyertünk volna 1000 dollárt - írja a beszámoló.

Vannak azért hátulütői is

A jelenséget számos lehetséges okkal magyarázták már, ezek között a magyarázatok között szerepeltek az amerikai adórendszer sajátosságai, valamint a nyári hónapokban lecsökkenő tőzsdei forgalom és befektetői aktivitás egyaránt.

Az investing.com elemzése eközben arra hívja fel a figyelmet, hogy az ilyen kereskedési stratégiák alkalmazásánál nagyon oda kell figyelni a tranzakciós költségekre. Az ő számításaik szerint az elmúlt 20 évben az S&P 500-as indexnél a stratégát alkalmazva befektetésünk értéke 10 000 dollárról 27 735 dollárra emelkedett volna. Ennél sokkal rosszabb lett volna, ha valaki csak a nyári hónapokban tart részvényeket, ekkor ugyanis veszteséget kellett volna elkönyvelnie portfólióján.

Azonban ha valaki nem ugrált időközben ki és be a piacról, hanem egyszerűen megtartja a részvényeit, akkor is 26 800 dollár fölé nőtt volna eredeti befektetésének értéke. Ha ehhez hozzászámoljuk, hogy évente kétszer a teljes portfóliót le kell cserélni, akkor ezek tranzakciós költségeit figyelembe véve már nem biztos, hogy annyira vonzó az állandó ki- és beszállás.

Tájékoztatás



