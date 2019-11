Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szépnek ígérkezik az év vége Budapesten

Ha valaki jó alapot keres egy kis év végi rallyra a Budapesti Értéktőzsdén, akkor az a nagy tőzsdei vállalatok fundamentumaiban megtalálhatja azt. Nagyon jó negyedévet zártak a BÉT blue-chipjei és a kilátások is javultak.

Eléggé óvatosan vágtak neki az elemzők az idei harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonnak, ehhez képest kellemes meglepetéssel szolgáltak a befektetők számára a Budapesti Értéktőzsde vezető cégei. Míg az elemzői konszenzus a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon megkezdődése előtt az volt, hogy a négy blue-chip összesített profitja az előző negyedévhez képest 6, a tavalyi év hasonló időszakához képest 3 százalékkal fog visszaesni, addig végül éves összehasonlításban 13, az előző negyedévhez képest pedig 6 százalékos növekedés jött össze - hívta fel a figyelmet Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető stratégája.

Rekord számok, óvatos piac

A profittömeg nagysága pedig akkora volt, amire talán még a Budapesti Értéktőzsde történetében sosem volt példa. A jó számok mellett közvetlenül vagy közvetve ráadásul minden cégnek javultak a kilátásai. A Mol és a Richter egyértelműen megemelte saját jövőbeni teljesítményére vonatkozó várakozásait, de az OTP és a Magyar Telekom esetében is vannak további kedvező fejleményekre utaló jelek - folytatta a stratéga.

Ehhez képest a piac reakciója egy kissé visszafogott volt, ez év elejéhez képest összehozott 7 százalékos és a gyorsjelentési szezonban tapasztalt 2-3 százalékos BUX index emelkedés egyáltalán nem követte le az itt bemutatott profitjavulást. Mindebből Miró szerint az következik, hogy egy támogató környezetben könnyen kialakulhat egy év végi rally a Budapesti Értéktőzsdén.

Kirobbanó formában az OTP

A nagy meglepetést és a profittömeg nagy részét persze ezúttal is az OTP adta. A szerb akvizíció nélkül is kedvező volt a bankcsoport eredménye, s úgy tűnik, még akkor is rekordévet fognak zárni, ha a negyedik negyedév, a szokásos módon, egy kicsit gyengébb lesz az azt megelőzőknél.

Ráadásul a bank nagyobb akvizícióiból eddig igazán csak az első negyedévben megszerzett bolgár cég eredménye növelte a profitot, a szerb és a szlovén szerzemény eredménynövelő hatása még hátra van. Ennek fényében nem meglepő, hogy jópár elemző emelte a bank részvényeire adott célárát, a többség 15 ezer forint körüli szintre várja a bankrészvényt.

A Mol menedzsment is optimistább lett

A Mol eredménye ugyan önmagában nem lett túl fényes, a nettó profit visszaesett, azonban a működési eredmény 10 százalékkal tudott bővülni, s a menedzsment megemelte idei évre vonatkozó EBITDA várakozását, az eddigi 2,3 milliárd dollár helyett most már 2,4 milliárd dollárt várnak. További jó hír volt a gyorsjelentést követően bejelentett akvizíció, az azerbajdzsáni kőolajmezőbe történt bevásárlás, amely elmondásuk szerint 20 százalékkal emelheti meg napi kőolaj-egyenértékes kitermelésüket. A Mol menedzsment egyébként hosszabb távon 3 milliárd dollárnyi EBITDA elérését tűzte ki célul, azonban az Erste Befektetési Zrt. szakértői szerint ez talán egy kissé túlzottan optimista elképzelés lehet.

- Mi azzal számolunk, hogy jövőre elég sok új finomítói kapacitás lép be a világpiacra, főleg Kínában és a Közel-Keleten. Ez pedig összenyomhatja a finomítói marzsokat - mondta az Erste szakértője.

A Richter lehet a favorit

Ők egyébként talán leginkább a Richtert kedvelik a blue-chipek közül. A gyógyszergyártó cégnél a negyedévben egy nagyon jelentős, 150 százalékos profitbővülést lehetett látni, ez persze jórészt annak is betudható, hogy a tavalyi év hasonló időszaka nagyon gyenge volt az Esmya értékesítésében jelentkező döccenők, illetve a romániai nagykereskedelem szüneteltetése miatt.

A mostani negyedéven nagyot dobott, hogy a Cariprazine májusban kapott egy jóváhagyást az Egyesült Államokban, s mostantól bipoláris indikáció esetén is lehet használni a készítményt. A 70 százalék körüli forgalomnövekedéshez hasonló nagyságú royalty növekedés párosult a cégnél. A Cariprazine royalty bevételei mostanra meghaladták a 12 milliárd forintot, ez azt jelenti, hogy már a Richter nettó profitjának mintegy fele ebből a készítményből származik. Jót tett még a cégnek a forint árfolyamának gyengélkedése is, de ami igazán pozitív fejlemény volt, hogy megoldódni látszik az első negyedévben felmerült probléma a készítmények szerializációjával kapcsolatban (minden egyes csomag gyógyszert egyedi azonosítóval kell ellátni, hogy nyomon követhető legyen a gyártástól a betegig). Nem véletlen, hogy a menedzsment közvetve megemelte a cég árbevételére és marzsára vonatkozó előrejelzéseit, ez utóbbira már 11-13 százalék közötti arányt várnak.

A célok megemelése, számunkra azt mutatja, hogy a korábbi 55-56 milliárd forint helyett 64-69 milliárd forint lett az indirekt operatív eredmény-előrejelzés. Az elemzők többsége jelenleg 70 milliárd forint feletti éves eredményt vár a cégtől, amit szerintünk nagyon könnyen túlszárnyalhat év végére a Richter - fejtette ki véleményét az Erste stratégája.

Még a Telekom is

A nagy cégek közül egyedül talán a Magyar Telekom okozott negatív meglepetést. Ez elsősorban a nettó eredménysoron alakult így, s ez is egy számviteli változásnak volt köszönhető. Ennél azonban érdekesebb fejlemény a cég szempontjából a Digi kizárása az 5G tenderből, ami azt hozhatja magával, hogy a koncesszió végül olcsóbb lesz annál, mint amivel korábban számoltunk. Ráadásul a vezetékes szolgáltatásoknak köszönhetően az árbevételben is tapasztalható volt egy enyhe növekedés, s jó hír, hogy a menedzsment megerősítette korábbi, 27 forintos osztalékra vonatkozó előrejelzését is.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!