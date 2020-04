Szereti a kávét? Rossz hír érkezett!

A világ kávépiacán bizonytalanságot okozott a koronavírus-járvány terjedése Európában és az USA-ban, mert a felvásárlási láz extra keresletet teremtett. A szakértők csak találgatják, mi lesz a szaldója az vendéglői fogyasztás visszaesésének és az otthoni kávézás növekedésének.

A koronavírus-járvány pandémiává szélesedése miatt légüres térbe kerültek a kávéfeldolgozók, miután az otthoni karanténba került fogyasztók felvásárolták készleteiket, miközben a szállítás szakadozása ellátási gondokat okoz - derül ki a Financial Times árupiaci összefoglalójából. José Marcos Magalhaes a Minasul, Brazília második legnagyobb kávészövetkezetének vezetője arról számolt be, hogy felpörögtek az Európába és Észak-Amerikába irányuló szállítások.

A Minasul azt tervezte, hogy 400 ezer zsák kakaóbabot exportál (egy zsákba 60 kilogramm termény fér) 2020-ban, ám ezt a szintet már márciusban átlépték. Magalhaes ma már arra számít, hogy idén 800 ezer zsákot adnak el a nemzetközi piacokon, ami több mint duplája a tavalyi 360 ezer zsáknak. Tapasztalatai alapján a kereslet nagyon erős, különösen Európából, és az USA áruházláncainak vásárlásai is megugrottak, miután fel akarják tölteni leapadt készleteiket.

Hullámvasút

A kávé ára 2020 elején esett, mivel a kínai kávézók kereslete a járvány miatt eltűnt a piacról, ám ez gyorsan megváltozott, ahogy a nagy fogyasztók - így többek közt a Nestlé, a JAP és a Lavazza - igyekeztek feltölteni a raktárait. A jobb minőségű arabica fajta ára a New York-i árutőzsdén 20 százalékkal, fontonként 1,2 dollárra emelkedett február eleje óta, ezzel a kávé az egyik legjobban teljesítő árupiaci termék. Az olaj ára ugyanezen idő alatt 40 százalékkal zuhant, a réz pedig nyolc százalékot veszített az értékéből.

Az elmúlt hetekben az árak oldalaztak, ám a kereskedők kezdik észrevenni, hogy az arabica legfontosabb latin-amerikai termelőinek betakarítási szezonja előtt gyengülhet a kínálat, miközben csökkennek a tartalékok. A 2018-2019-es alacsony árak miatt ugyanis sok termelő hagyott fel a kávétermesztéssel, miközben a hondurasi és a kolumbiai kivitel a korábbinál alacsonyabb hozamok miatt csökkent. Az ICE tőzsdén rendelkezésre álló arabicakészlet, amelyből a vásárlók végső eseten kaphatnak, 11 százalékkal, kétéves mélypontra zsugorodott február eleje óta

Hiány van

Az arabica piacán hiány van - állapította meg Roberto Vélez, a Kolumbiai Kávétermesztők Szövetségének elnöke. A Rabobank elemzői lassan növekvő kivitelre számítanak számos exportőr ország esetén 2020 végéig.

Még Brazíliában, a világ legnagyobb kávétermelő és -exportáló országában is arra panaszkodnak a felvásárlók, hogy nem tudnak annyi terményhez jutni, amennyit szeretnének. Most minden szem arra figyel, hogy a májusban kezdődő brazíliai betakarítás, illetve a Kolumbiában most folyó betakarítás milyen hozamokat hoz.

A szakértők hullámzó árakat várnak, mert kétlik, hogy teljesülnek azok a várakozások, miszerint a brazil termés kiugróan nagy lesz, és azt követően zökkenőmentes lesz a feldolgozás és az áru elszállítása. Sok olyan munkás él az országban, aki a járvány miatt nem vállal hosszú utazásokat, így pedig hiányzanak majd az ültetvényekről a munkáskezet - mondja Carlos Mera, a Rabobank elemzője. A járvány tetőzését ebben az országban április végére-május elejére várják.

Fogyasztás

A fogyasztás alakulása szintén bizonytalan. Az USA-ban az eladások márciusban - a járványos készletezés miatt - 73 százalékkal haladták az egy évvel korábbit - derült ki a Nielsen piackutató cég adataiból. A Marex Spectron árupiaci brókercég azonban az összkereslet csökkenésére számít, mivel az otthoni kávéfőzés nem tudja ellensúlyozni kávézók és a vendéglők kieső fogyasztását.

A Rabobank 0,4 százalékos lemorzsolódást vár 2020-ban, miután 2019-ben egy év alatt 2,5 százalékkal nőttek a vásárlások. Ez a visszaesés azonos lenne a 2008-a pénzügyi összeomlás idején tapasztalt csökkenéssel.

Jó hír az ágazat számára, hogy az ázsiai kereslet gyorsan helyreállt, miután a járvány enyhült. A prémium minőségű kávé kereskedésével foglalkozó Mercanta szingapúri irodájában az európai és az amerikai piac gyengélkedése ellenére az üzletmenet normalizálódását tapasztalják. Brazíliában a Minasul vezetői abban bíznak, hogy nem lesznek nagy gondok: a kikötők nyitva maradtak és a Maersk tengeri szállítási óriáscég igyekszik biztosítani a szükséges konténerkapacitást az exportőröknek. A kávészövetkezet 8000 ezer kis farmja elszigeteltsége miatt egyfajta természetes karanténban végzi a munkáját, ami segíti a kávéipar talpon maradását.