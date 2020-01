Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szlovákiában terjeszkedik a magyar IT-cég

A Kulcs-Soft tegnap jelentette be, hogy Szlovákiában is terjeszkedni kíván, és ennek érdekében akár nyilvános kibocsátást is fontolgat. Szabó Ervin vezérigazgató nyilatkozott a részletekről.

- Mi lesz az új név? Miért van rá szükség?

- A Kulcs-Soft kifejezést ismeri a piac. Mindenki tisztában van vele, hogy mivel foglalkozunk ez a név ma már egy brand. A névváltoztatással is ezt a brandet kívánjuk erősíteni és a hivatalos nevünket egyszerűsíteni. 2020-ban amikor egy cég már felhő- és mobiltechnológiával, applikáció-fejlesztésekkel foglalkozik, illetve elismert szakértőként jegyzik a kis- és középvállalati ügyviteli folyamatok piacán akkor a "Számítástechnika" kifejezés, amit eltávolítunk a nevünkből már nem fedi le komplex tevékenységünket. Kulcs-Soft önmagában mindent kifejez.

- Mekkora tőkeemelésre készülnek? Mikor várható ez?

- A nemzetközi piacokon való sikeres megjelenés tőkeigényes folyamat. Rövid időn belül megkezdjük az előkészületeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a régiós terjeszkedés első lépéseként megjelenjünk Szlovákiában. A legfontosabb, hogy biztosítsuk a megfelelő tőkét a leányvállalatunk számára, az új 4. generációs szoftverünk a Kulcs-Üzlet szlovák verziójának mielőbbi piaci bevezetésének érdekében.

- Tervezik-e a közkézhányad növelését?

- Az a feladatunk, hogy a társaság pénzügyileg továbbra is évről évre egyre sikeresebben működjön. Jelenleg is csak olyan befektetőkkel, partnerekkel folytatunk tárgyalásokat és tervezünk a jövőben akiknél úgy látjuk, hogy hozzá tudnak járulni a cég három fő szempontjához, azaz ha valaki a partnerünk lesz, legyen hasznára a cégnek, bánjon jól a dolgozókkal, és járuljon hozzá a részvényesi érték tovább növeléséhez.

- A szlovákiai piacon mikor és milyen termékekkel jelennének meg? Miért ez az első ország, és terveznek-e más országokban is terjeszkedni?

- Logikus döntés első lépésként Szlovákiában megjelenni, korábbi időszakban jelentős tapasztalatokat szereztünk az ottani ügyviteli piac működéséről. Emellett terveink között szerepel, hogy a Keleti régióban és a Visegrádi országok területén is megtudjunk jelenni a Kulcs-Üzlet nevű legújabb felhő alapú szoftverünkkel.

