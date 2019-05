Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sztrájk az Ubernél, a legrosszabbkor

A világ sok nagyvárosában ma sztrájkolnak az Uber és a Lyft sofőrjei, így akarnak jobb feltételeken kicsikarni a cégtől. Az időzítés nem véletlen, pénteken jönnek majd tőzsdére az Uber részvényei.

Az Uber és a Lyft sofőrjei ma a világ számos nagyvárosában kilépnek az alkalmazásból és nem fogadnak el megbízást utasszállításra, így tiltakoznak a cég által számukra kínált feltételek és a munkakörülmények ellen - írja a CNBC.com. A tiltakozás elég rosszkor jön, különösen az Ubernek, amely részvényeit várhatóan pénteken vezetik be a New York-i tőzsdére. A nyilvános kibocsátáson a várakozások szerint 91,5 milliárd dollárra értékelik a befektetők a céget.

Az Egyesült Királyságbeli Uber-sofőrök kilencórás sztrájkra készültek, reggel héttől délután négyig nem elérhetők a potenciális utasok számára. A várakozások szerint az Uber londoni irodája előtt több száz sofőr tüntethet eközben a délután folyamán. Az Uber és a Lyft sofőrjei legalább nyolc amerikai nagyvárosban is tiltakoznak majd.

A globális akció hajnalban vette kezdetét több ausztrál nagyvárosban. A londoni tiltakozást szervező szakszervezet szerint az Uber vezetői jelentősen profitálnak a cég részvénykibocsátásából, miközben a nekik dolgozó sofőrök változatlanul igen kevés pénzt kapnak munkájukért. Azt követelik, hogy a jelenleg átlagosan 1,25 fontos díj emelkedjen 2 fontra mérföldekként az Uberrel szerződésben álló sofőröknek. Azt is szeretnék, ha az Ubernek fizetendő díj jelentősen, 25-ről 15 százalékra csökkenne.

A szakszervezet szerint az Uber üzleti modellje a mostani rendszerben fenntarthatatlan, az ugyanis a munkaerő kihasználására, az adóelkerülésre és a szabályozói hiányosságok kijátszására épül. Ennek egyik formája, hogy az Ubernek és a Lyftnek dolgozó sofőrök vállalkozói szerződést kötnek a céggel és nem pedig munkaszerződést. Így nem részesülhetnek a minimálbérre és a társadalombiztosításra vonatkozó előírások előnyeiből. Eközben mindkét cég elismerte a részvénykibocsátásukhoz készült kibocsátási tájékoztatójában, hogy a munkavállalók alvállalkozóként való foglalkoztatása kulcsfontosságú az üzleti modelljük sikerében.

Egy ilyen ügyben már született az Uber számára kedvezőtlen bírói döntés Nagy-Britanniában, a cég jelenleg a legfelsőbb bíróság ezzel kapcsolatos ítéletére vár. A cég állítólag folyamatosan dolgozik azon, hogy a sofőrök és az utasok számára is javítsák a szolgáltatás felhasználásának élményét. Ugyanakkor a közlemény oda is szúr a sofőröknek és megjegyzi, hogy az utazásélmény növelése elképzelhető a sofőrök erősebb biztosítási védelmével, a családjaiknak juttatott kedvezményekkel, de így is, hogy előírnak számukra egy kötelező vezetői tanfolyamot. Ez komoly utalás árra, hogy gyakorlatilag csak egy jogosítvány birtokában a világ számos helyén bárki lehet Uber-sofőr, míg a taxitársaságok és a rájuk vonatkozó szabályozások sok helyen külön képesítés megszerzését írják elő a sofőrjeik számára.

A Lyft arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt sofőrjeik egy óra alatt átlagosan megkeresett bérének összege. Eközben a szerződéses sofőrök 75 százaléka 10 óránál kevesebbet dolgozik a Lyfttel hetente, ami azt mutatja, hogy a szolgáltatást csak keresetkiegészítésre használják. Átlagosan elmondásuk szerint a Lyft sofőrök jelenleg is 20 dollárt keresnek óránként.

