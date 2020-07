Támadások célpontjává válik a forint

Nyomás alatt maradhat a forint a következő hetekben, ami köszönhető a régiós országok ellentétes jegybanki politikák miatt: a Magyar Nemzeti Banktól mindenki kamatcsökkentést vár, ami céltáblát rajzol a magyar fizetőeszközre.

A közép-európai devizáknál valamivel többet gyengült a forint a júniusi inflációs adatok után. A Magyar Nemzeti Bank július 21-i üléséig nyomás alatt maradhat az euró-forint árfolyam, de nem az infláció megugrása miatt, hanem mert a jegybank korábbi kommentárjai alapján újabb kamatcsökkentés következhet, és ezt árazza a piac - vélik az elemzők. Hosszabb távon Közép-Európa devizái jól teljesíthetnek - mondta a Világgazdaságnak Radomir Jac, a Generali Investments CEE vezető elemzője.

Hiába lenne meg az a felülteljesítési potenciál a forintban is, amely a lengyel zlotynál vagy a cseh koronánál megvan, a magyar jegybank fokozatos monetáris lazításra használja fel az erősödéseit, ezért hátrább maradhat az euró elleni erősödésben.

A forint ellen szól az is, hogy a megjelent ipari adatok alapján a kilábalás lassabb a térségben: a magyar és a cseh termelés is nagyobbat esett a vártnál májusban, és a régió legnagyobb exportpiaca, Németország ipari megrendelési adatai is gyengék voltak. Valamint az MNB-től is azt várják a piacon - és ezt árazzák Virág Barnabás frissen kinevezett alelnök korábbi kijelentése alapján -, hogy júliusban újabb 15 bázisponttal 0,6 százalékra vághatják alapkamatot.

Csütörtök reggel enyhén gyengülve, ismét 355 forint fölött jár az euró kurzusa.