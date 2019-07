Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tarolt a szuperkötvény

A MÁP PLuszt valóban vitték a kisbefektetők, de az inflációt követő állampapírokon kívül mindegyik lakossági papír állománya esett - derül ki a friss számokból.

Bár csak júniusban indult az értékesítése, a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) lett a legnépszerűbb állampapír az első félévben. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. friss adatai szerint az első félévben - vagyis az első három értékesítési héten - 882 milliárd forintnyi fogyott el a szuperállampapírból. Így javarészt ennek köszönhető, hogy hat hónap alatt több mint 500 milliárd forinttal nőtt az úgynevezett lakossági állampapírok állománya, és a félév végére meghaladta a 8200 milliárd forintot.

Ambiciózus célok

Az ÁKK idén 800 milliárd forinttal szeretné növelni a lakossági állampapír-állományt, ez azt jelenti, hogy az év végére 8440 milliárd forintnyi lakossági papírnak kell kint lennie a piacon. A MÁP Plusz első néhány heti értékesítési adatai biztatóak, a többi lakossági papír viszont egyáltalán nem megy ilyen jól. Csak a két inflációt követő értékpapír, a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) és a babakötvény iránt van stabil kereslet, a többinél intenzív visszaváltások voltak az idén. Utóbbinál az értékesítés olyannyira felpörgött, hogy az első, 2032-ben lejáró sorozatból nemrég rábocsátást kellett végrehajtania az ÁKK-nak.

A szülők felismerhették, hogy a inflációt 3 százalékponttal meghaladó kamatú állampapír igen jó befektetés. Az idén ebből a sorozatból öt hónap alatt csaknem 6,5 milliárd forintnyit vásároltak. Tavaly egész évben 7,5 milliárd forintnyi 2032-ben lejáró babakötvény kelt el.

Lakossági állampapírok állománya (2019. jún. 30.) Állampapír Állomány (mrd Ft) BMÁP 461,0 PMÁP 2777,8 Baba 66,7 2MÁP 394,2 1MÁP 2773,7 FMÁP 213,4 MÁP Plusz 882,7 Kamatozó Kincstárjegy 498,5 PEMÁP 149,7 Összesen 8217,6

Forrás: ÁKK

A nehezen fogyó lakossági papírok közül többnek az értékesítését megszüntette az ÁKK. Nem lehet már több Bónusz Magyar Állampapírt (BMÁP) jegyezni, vagyis a félév végén 461 milliárd forinton lévő, lassan csökkenő állomány tovább fogyhat majd. Nagyon gyorsan csökken az úgyszintén megszüntetett Kétéves Magyar Állampapírok (2MÁP) állománya is. Az első negyedévben még népszerű kötvényből, a második negyedévben 170,9 milliárdot váltottak vissza, illetve nem újítottak meg, ennek az is lehetett az oka, hogy a kisbefektetők már az új MÁP Pluszra vártak.

Gyorsan fogy a rövid papírok állománya

A megszűnő papírok között van még a Féléves Magyar Állampapír (FMÁP) is, amelynek az állománya csaknem 42 milliárd forinttal csökkent a második negyedévben, az év végére ez a papír a lejáratok miatt el is tűnik a rendszerből. A legnagyobb visszaesés azonban az Egyéves Magyar Állampapírnál volt (1MÁP), amelynek értékesítését tovább folytatja az államadósság-kezelő annak dacára, hogy racionálisan ezt az értékpapírt nem éri meg megvásárolni, hiszen a MÁP Plusz első évi kamata magasabb (3,785 százalék szemben az 1MÁP 3 százalékos kamatával), és a kamatfordulón veszteség nélkül visszaváltható.

Vagyis jelenleg a MÁP Plusz és a PMÁP az a két papír, amely számottevő növekedést hozhat az állományban. Az ÁKK azt szeretné, ha 2023 végére az háztartások birtokában lévő állampapírok állománya a 2018 végi duplájára, azaz 11 ezer milliárd forintra hízna.

A lakossági állampapírok állomány és a háztartások birtokában lévő állampapíroké nem egyezik meg, vannak még ugyanis lakossági papírok nem természetes személyek birtokában is, korábban ugyanis az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek, sőt még korábban akár cégek is vehettek ilyen értékpapírokat. A háztartások pedig nem csak kizárólag a lakossági papírokat, hanem az intézményi kötvényeket és kincstárjegyeket is megvehetik, az más kérdés, hogy nem éri meg nekik, hiszen azoknak a kamata alacsonyabb.

