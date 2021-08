Magyarország egyik legnagyobb, és a közép-kelet-európai régió meghatározó távközlési és telekommunikációs infrastruktúra szolgáltató vállalata jöhet létre a magyar állam és a 4iG Nyrt. stratégiai partnerségének köszönhetően. A mai napon bejelentett megállapodás értelmében a tőkepiaci társaság tulajdonába kerülő távközlési profillal működő társaságokat apportálja az állammal társaságba, azaz az Antenna Hungária Zrt.-be. A tranzakciókkal a 4iG többségi tulajdont szerezhet az Antenna Hungáriában. A felek a nemzeti távközlési vállalat profiljának megfelelő társaságok apportjáról várhatóan, az előzetes megállapodások véglegesítését, valamint az AH Zrt. átvilágítását, és 2021. október közepéig történő vagyonértékelését követően határoznak majd.

„A magyar állammal kötött stratégiai partneri megállapodás a hazai távközlési piac egyik jelentős gazdaságtörténeti momentuma, melynek eredményeként az állam és a magántőke együttműködésével rövid időn belül a közép-kelet-európai régió egyik meghatározó telekommunikációs holdingvállalatát hozzuk létre.” – hangsúlyozta a bejelentés kapcsán Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója. „Az Antenna Hungária többségi részesedésének megszerzése, illetve a két vállalat távközlési portfóliójának, szaktudásának és know-how-jának egyesítése hozzájárul majd a hazai távközlési szektor technológiai fejlődéséhez, illetve versenyképes és magas minőségű szolgáltatások biztosításához az üzleti és a lakossági szegmensben is.” – tette hozzá az elnök–vezérigazgató.

QP | Quality Placement

A multikkal is versenybe szállnak

„A piacon tapasztalható konszolidációs folyamatok alapján meggyőződésünk, hogy a 4iG Nyrt.-vel közösen kialakított integrált távközlési vállalattal – amelynek az augusztus elején bejelentett MVM NET tranzakció is fontos eleme – olyan meghatározó szereplő jöhet létre a hazai és akár a régiós távközlési piacon, amely szolgáltatásaival és infrastruktúrájával képes felvenni a versenyt nemzetközi és multinacionális vállalatokkal is.” – emelte ki Sárecz Zsolt, az Antenna Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Az Antenna Hungária által nyújtott lakossági és üzleti szolgáltatások tekintetében nagyon intenzív piaci versenyben küzdünk az ügyfelekért. Társaságunk számára a 4iG-vel való együttműködés kínálja a hosszútávú fejlődés és piaci sikeresség lehetőségét, valamint biztosítja, hogy a megnövelt szolgáltatási palettával szélesebb lakossági, üzleti és kormányzati igényeket is magas szinten szolgáljunk ki.” – mondta az elnök-vezérigazgató.

Az Antenna Hungária évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai telekommunikációs szektornak. A vállalat az országos digitális földfelszíni televíziós- és analóg rádiós műsorterjesztés kizárólagos szolgáltatója Magyarországon. A társaság 25 százalékos tulajdonnal rendelkezik a magyarországi Telenorban (Telenor Magyarország és Telenor Real Estate, CETIN Hungary), a folyamatban lévő akvizíció lezárását követően pedig a tulajdonába kerül a kormányzati távközlési infrastruktúrával rendelkező, illetve azokat üzemeltető MVM NET Zrt. is. Az állami vállalat emellett jelentős szolgáltatásokkal van jelen a rendezvényszervezés műsorgyártás, műsorterjesztés, távközlés, műholdas kommunikáció, illetve a távközléshez kapcsolódó IT szolgáltatások területén. Az AH Zrt. az egyik legsikeresebb hazai tulajdonban lévő információ-technológiai cégként folyamatosan saját hálózatokat, megoldásokat és szolgáltatásokat épít ki, így komoly saját infrastruktúrával rendelkezik.

A 4iG Nyrt. magyarországi IT és ICT piac egyik legnagyobb szereplője, Magyarország tudásalapú, digitális gazdaságának egyik vezető vállalatcsoportja. A 4iG több mint 25 éve jelen van az iparági, és iparágfüggetlen innovatív technológiák területén, továbbá a cégcsoport a telekommunikáció, illetve műholdas kommunikáció terén is folyamatosan bővíti érdekeltségeit (CarpathiaSat, Hungaro DigiTel) és szolgáltatásait. A tőkepiaci társaság idén tavasszal az Antenna Hungáriával közös expanziós stratégiát, valamint jelentős magyarországi és nemzetközi akvizíciókat jelentett be, melyek sikeres lezárásával a 4iG rövid időn belül az informatika mellett a távközlési iparág egyik meghatározó szereplőjévé válhat. A 4iG távközlési és telekommunikációs portfoliójában az apport által érintett társaságok körét többek között a folyamatban lévő akvizíciók, továbbá az Antenna Hungária Zrt. vagyonértékelésének eredménye is meghatározza majd.