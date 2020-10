Tényleg minden idők legnagyobb lufiját fújják?

A koronavírus járvány okozta zuhanás utáni felpattanásban a technológiai cégek részvényei vitték a prímet, az Amazon, a Tesla, a Google és társaik olyan mutatók mellett forognak a tőzsdén, amelyek láttán az elemzők a fejüket fogják és második dotcom lufiról beszélnek. Pedig lehet, hogy csak az elmélet rossz, nincs buborék és megmagyarázható a mostani árazás - állítja egy elemzőcég.

A Tesla részvények elmúlt 12 havi egy részvényre jutó eredményük 67-szeresén, a Google anyavállalata, az Alphabet 35-szeresén cserélnek gazdát. Az Amazon esetében ez a P/E mutató, (árfolyam/nyereség) 122. Márpedig ennek a mutatónak hosszú távú átlaga az S&P 500-as index esetében 14 és 15 között van, s csak néhány rendkívüli esetben lehet benne olyan megugrást tapasztalni mint most, amikor is a nagy techcégeknek köszönhetően 34 fölé emelkedett.

Nem csoda, ha a befektetők egy jelentős része szerint lufit fújnak a világ legnagyobb tőzsdéjén, amely előbb vagy utóbb kipukkad. Azonban a ValuAnalysis nevű londoni elemzőcég szakértői új elemzői modellt találtak az elképesztő magasságokban lévő technológiai részvényekre, s ezzel szerintük árazásuk már nem is tűnik túlzónak, sőt a hagyományos módszerekkel is normális árakon forognak ezek a papírok - írja a Barron's.

Szerintük az Amazon, a Tesla és a csipgyártó Nvidia részvények árfolyama is simán megmagyarázható konzervatív eszközökkel, csak a megfelelő megközelítést kell rájuk alkalmazni. A lényeg, hogy a befektetők hajlandóak felárat fizetni azon cégek részvényeiért, amelyek növekedési lehetőségei átlag felettiek, márpedig ezen cégek potenciálja átlagon felüli.

Teljesen új a modell

A hagyományos elemzési modellek azon alapulnak, hogy a cégek növekedési üteme idővel elhalványul, lecsökken, ahogy termékei és piacai érettebb fázisba érnek. Azonban az elemzőcég szakértői szerint ezek az új, forradalmi cégek teljesen másként viselkednek, az idő előrehaladtával ugyanis eszközeik szabad készpénztermelő képessége folyamatosan növekszik. Az egyre nagyobb készpénztermelő képesség pedig pozitívan csatol vissza, megsokszorozza működési eredményességét, amely újfajta üzleti modelljeikből származik.

A ValuAnalysis nagyrészt korábbi Deutsche Bankos elemzőkből álló csapata szerint most elég sajátos időszak van. Egyrészt a cégek nyereségessége amúgy is nagy ütemben növekszik, ráadásul üzleti modelljeik szerint növekedési ütemük a jövőben sem lassul, s ebből adódnak ezek a csillagászati árazások, amelyeket most tapasztalni a piacon.

Van ráció Teslában

A Tesla első ránézésre az iskolapéldája az erősen spekulatív részvényeknek, mostani árfolyamán például összes eszközei értékének 16,2-szeresén árazza a piac. Azonban ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy az elektromos meghajtású autók átveszik szép lassan a belső égésű motorokkal hajtott járművek helyét, akkor már van értelme ennek az árazásnak - mondta a lapnak Pascal Constantini, az elemzés fő szerzője.

A JP Morgan egy korábbi szektorelemzése szerint az elektromos autók adják majd a globális autópiac 8 százalékát 2025-ben. Ha ez megvalósul, akkor a Tesla könnyedén értékesíthet évi 2 millió autót, ami az idén eladott mennyiség négyszerese. A Tesla intenzív kutatási és fejlesztési tevékenysége mellett ráadásul lassan marzsait is növeli, s így egyre nagyobb ütemben növekedhet nyereségessége.

Ugyanakkor Constantini szerint a Tesla nagyon kockázatos ennek ellenére is, ennek oka, hogy még mindig uralja teljesen azt a piacot, amelyet forradalmasított. A mostani állás szerint könnyen előfordulhat, hogy a többi autógyártó a jövőben piacot vesz el a Teslától, ami rontaná annak növekedési esélyeit. Azonban ennek ellenére van racionalitás akár a mostani részvényárfolyamokban is.

Aki Tesla részvényt vesz lehet hogy téved, de nem bolond.

Az Amazon már nagyon kiforrott

Az ilyen típusú, nem csökkenő növekedési ütemű cégek közül a legkiforrottabbnak talán az Amazon tekinthető. A cég nagy ereje abban van, hogy globális elérése miatt bármilyen új szolgáltatásának vagy termékének határhaszna megsokszorozódik. Ez az úgynevezett "platform hatás" ami az internet korában lehetővé teszi a tech cégeknek, hogy megsokszorozzák előnyüket.

Az elemzés szerint az Amazon még a mostani mutatók mellett sem túlárazott, mivel az évek során a cég profitnövekedési üteme nem csökken. Ráadásul most már évi 20 milliárd dollárnyi készpénzt termel egy olyan cég, amelynek vezérigazgatója a fejlesztések megszállottja.

Az Nvidia sem tekinthető szerintük 60-szoros árfolyam/nyereség mutatója mellett túlárazottnak. A cég vertikálisan terjeszkedik, a csipgyártás területén élen jár a fejlesztésekben. Benne vannak adatközpontokban, az önvezető autók és a dolgok internetének a fejlesztésében, s a mesterséges intelligencia fejlesztéssel olyan piacot hoztak létre, ami eddig nem is létezett. Már most akkora az előnyük az elemzés szerint a versenytársakkal szemben, hogy nehéz elképzelni, hogy tudna bárki felzárkózni hozzájuk. Ha sikerül ehhez megszerezniük az Arm-ot is, akkor azzal csak még jobban erősödik pozíciójuk.

Persze lehet mégis lufi

A ValueAnalysis elemzői szerint ugyanakkor megvan az esélye annak is, hogy mégiscsak a történelem legnagyobb lufiját tapasztalni a piacon. Constantini szerint ha ez így van, akkor az elemzésükkel utólag elég bolondnak fogják őket nézni.

A Barron's is felhívja a figyelmet, más elemzők szerint a nagy emelkedés csak annak köszönhető a részvényárfolyamokban, hogy a jegybankok hatalmas likviditást pumpáltak a pénzügyi rendszerbe a koronavírus járvány kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozására, s emiatt lufi van a részvénypiacon, amelyet a technológiai cégek papírjai vezetnek.

Azonban hiába hasonlítják sokan a mostani helyzetet a 20 évvel ezelőtti dotcom lufihoz, Constantini szerint ez hibás megközelítés. A tech cégek akkor egyszerűen nem termeltek árbevételt és nyereséget, sokkal kisebb volt piacuk és a cégek is kisebbek voltak. Most azonban az új technológiák bevezetése és elterjedése kézzelfogható közelségben van, s olyan új piaci trendek alakultak ki, mint az elektromos autók térnyerése és az 5G hálózatok kiépítése.