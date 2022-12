Kedden az amerikai kereskedésben újabb 11,4 százalékot zuhant a Tesla részvénye 109 dollárig, így az utolsó hét kereskedési nap során már 30 százalék fölötti a veszteség, az utolsó három hónapban pedig 60 százalék fölötti, ezzel

a Tesla a legrosszabb teljesítményt nyújtotta az S&P 500 indexen belül.

Az év elején elért 400 dolláros legmagasabb értékhez képest a veszteség 73 százalékos.

Volt honnan esni

Ezek a számok ijesztők, de hozzá kell tenni, hogy a papír így is a tavaly előtti augusztusi szinten van, a járvány előtti évek átlagos árszintjének pedig több mint ötszörösén, a 12 évvel ezelőtti tőzsdére jövetel árfolyamának pedig nagyjából hetvenszeresén, vagyis a hosszú távú teljesítménnyel eddig nincs gond. Ami a részvény történetében meglepő volt, az a 2020-ban látott tízszeres emelkedés: a piac mintha most ezt korrigálná.

Mindazonáltal az ilyen felgyorsult esések a legnagyobb részvények esetében ritkák, de most több ok hatása is összeadódhatott. Az egyik az a fontos tény lehet, hogy hosszú évekig sokan shortolták a részvényt, mivel fundamentális alapon rendkívül drágának tartották, azonban a papír csak nem akart esni, sőt, a veszteségbe kerülő shortosok kényszerű zárásai még feljebb hajtották az árat. Végül sok év után a shortosok jelentős része feladta a szélmalomharcot, megszűnt a zárásokból adódó felhajtóerő.

Twitter, kínai piac

Jelentős lélektani hatása lehetett annak is, hogy Elon Musk a Teslával és űrcége, a SpaceX által elért sikerei után, a világ leggazdagabb embereként belefogott a Twitter felvásárlásba, amelyet kezdettől botrányok tarkítottak, és ez megtépázta a korábban zseniális vállalkozóként ismert Musk hírnevét. Ettől persze még a Tesla működhet eredményesen, de a részvényesek lélektanára nagy hatással van a fő tulajdonos megváltozott viselkedése.

Ugyancsak döntő, hogy a Tesla nem feltétlenül éri el a következő években azt a hatalmas ütemű növekedést, ami beépült az árba, és ilyenkor törvényszerű, hogy az árazás is az új várakozásokhoz igazodik. Kedden például az is szerepet kapott, hogy egy kínai versenytárs, a Nio csökkentette kínai értékesítési várakozásait, és tény, hogy a Tesla jelenlegi négy gyára közül az egyik Kínában van. Musk nagy terveket fűzött a kínai piachoz, azonban az erőteljesebb gazdasági szabályozás és a különös járványkezelés meglehetősen bizonytalanná tette mind az értékesítés, mind a gyártás kilátásait az ázsiai országban.

Medvepiac

Ezeket az okokat az év végéhez közeledve kiegészítik más tényezők is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 2008 óta az idei az első olyan év, amikor a tőzsdék világszerte komoly eső trendbe kerültek, és most már minden bizonnyal így is zárják az évet. Ilyenkor könnyebben esnek a korábban megtörhetetlennek tűnő részvények is, az alapok pedig komoly átrendezést tartanak portfóliójukban: arra törekednek, hogy főleg olyan részvényeik legyenek az év zárásakor, amelyek viszonylag jól teljesítettek az évben, azokat pedig, melyek nagy veszteséget mutatnak az adott évben, eladják, hogy lezárt pozíciónak minősüljenek.

A Tesla árfolyamának alakulása az elmúlt évben Kép: stooq.com

Végül a befektetők közötti pánik is szerepet kap, hisz a tőzsdén rövidtávon a legfontosabb tényező a lélektan. Azok, akik az esés során belevettek a részvénybe, és gyorsan nagy veszteségbe kerültek, megijednek, és gyorsan eladják a papírt, mielőtt befektetett pénzük nagy része elveszne. Rájuk szokták mondani, hogy hulló kések közé nyúltak, és véres lett a kezük. Azok pedig, akik hosszú évek óta tartják a részvényt, és még mindig szép nyereségük van rajta, úgy dönthetnek, hogy az elért csinos nyereség egy részét mindenképpen biztosítani akarják, így eladnak, és persze bánják, hogy ezt nem előbb tették.

Túladottság

A részvény így igen túladott lett, az ezt jelző RSI indikátor 17 alá került, miközben 30 alatt már túladottságot jelez. Ez nem feltétlenül jelenti, hogy a részvény most már fordul, hisz van, hogy a túladottságból még nagyobb túladottság lesz, előfordulnak egyszámjegyű értékek is. Mindazonáltal egy ilyen összeomlásszerű zuhanást, ha egyébként jól működik a cég, rendszerint erős felpattanás szokott követni.