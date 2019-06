Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tévedett sok magyar - rossz helyre tették a pénzüket?

A múlt héten is elfogyott több mint 160 milliárd forintnyi magyar állampapír plusz (máp plusz). Az egyéves magyar állampapír is jól ment, pedig nem éri meg megvenni.

Az első hét rekordját meg sem közelítette a múlt héten a magyar állampapír plusz (máp plusz) jegyzése, de még a második héten is jól fogyott a szuper állampapír. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által meghirdetett 100 milliárd forintos mennyiségre több mint 160 milliárd forintnyi ajánlat érkezett be, amit az ÁKK el is fogadott.

Az első héten 529 milliárd forintnyit jegyeztek a máp pluszból, akkor is 100 milliárd forintnyit hirdetett meg az államadósság-kezelő. A máp pluszra sokan várhattak, ennek a kötvénynek ugyanis nagyon magas a kamata, ráadásul kamatadó sem terheli. Az első félévben évesítve 3,5, a másodikban évesítve 4 százalékos a kamat, a második évben 4,5, a harmadikban 5, a negyedikben 5,5, az ötödikben pedig 6 százalékos kamatot fizet a papír.

A máp plusz fontos jellemzője még, hogy a kamatfizetések után egy héten át 100 százalékos árfolyamon válthatják vissza a befektetők, vagyis fél évre 1,75, egy évre 3,785 százalékos kamatot kaphat a rövid távon gondolkozó befektető. Ezek után kissé érthetetlen, miért jegyeztek a múlt héten több mint 65 milliárd forintnyi egyéves magyar állampapírt (1máp) is a kisbefektetők, hiszen az utóbbi kamata csupán 3 százalék. A múlt héten ilyet vásárló befektetők egy év alatt több mint 512 millió forintot buknak ahhoz képest, mintha máp pluszt vettek volna. 1mápból az ÁKK ennél kevesebbet, 50,3 milliárd forintnyit tervezett a múlt héten értékesíteni.

