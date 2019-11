Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tiborcz cége is kapott 20 milliárd forintot Matolcsy programjából

A Növekedési Kötvényprogamban (nkp) az Appeninn is részt vett. A társaság 20 milliárd forintnyi tízéves kötvényt bocsátott ki, 3,4352 százalékos átlaghozammal.

Újabb kötvénykibocsátás történt az nkp-programban részt vevő cégek egyikénél. Az ingatlanüzletben utazó Appeninn Nyrt. 20 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki. A tízéves futamidejű, 3,5 százalékos fix kamatot fizető kötvényekből 20 milliárd forintnyit hirdetett meg a cég, ezek 3,4352 százalékos átlaghozammal keltek el. A bevont forrás összesen 20,1 milliárd forint lett.

Az Appeninn október elején szerezte meg a programban való részvételhez szükséges hitelminősítést. A cég minősítése B+, a kötvényeinek minősítése pedig BB- lett, ezzel az egyik legrosszabb besorolású vállalkozás az nkp-ban. A kamatfelár is magasabb lett náluk a szokásosnál, 208 bázisponttal fizethetnek magasabb kamatot a hitelezőknek, köztük a jegybanknak, mint az állam.

Az nkp-programot az idén hirdette meg Matolcsy György jegybankelnök az MNB versenyképességi programjának egyik elemeként, és júliusban el is indult a kezdeményezés. A program egyik fontos jellemzője, hogy a kötvénykibocsátó cégek hitelpapírjaiból az MNB is vásárol, így húzva le a cégek által fizetett hozamot. A jegybank által olcsóbbá tett forrásra feltűnően sok kormányközeli cég pályázik, az Appeninn is közéjük tartozik.

Az ingatlanos cég legnagyobb tulajdonosa az Orbán Viktor miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó BDPST Zrt., amely nemrég vásárolt meg egy újabb 9 százalékos pakettet a Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozóhoz köthető Opus Globaltól, így már 29,3 százaléka van a cégben.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK