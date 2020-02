Több mint 2500 százalékkal nőtt a 4iG adózott eredménye

Növelte dolgozói létszámát, bevételét és eredményét is a 4iG Nyrt. a tavalyi utolsó negyedévben. A 2019-es év végi adatok szerint üzleti eredményük az egy évvel korábbihoz képest 1 284, adózott eredmények 2 673,4 százalékkal javult. Sokan hiányolták az állami megrendeléseket még az ősszel, télre meg is érkeztek, ha már a T-System nem került a vállalatcsoporthoz.

A társaság árbevétele csaknem háromszorosára növekedett, és meghaladta a 41 milliárd forintot, EBITDA-ja 4,8-szorosára nőtt és elérte 4,065 milliárd forintot, adózott eredménye pedig 2,8 milliárd forint fölé, azaz huszonnyolcszorosára ugrott az előző bázisévhez képest - írja negyedik negyedéves jelentésében a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett 4iG Nyrt.

Az informatikai cég korábban Mészáros Lőrinc felcsúti nagyvállalkozó résztulajdonában volt, azonban a tulajdonosi struktúra tavaly nyáron átalakult, az ország második embere és érdekeltségei nagyrészt kivonultak, a legnagyobb tulajdonos így korábbi jobbkeze, Jászai Gellért két érdekeltségen keresztül. Így már tavaly októberben neki kellett reagálni azokra a kisbefektetői aggodalmakra - amelyek egyre hangosabbak voltak -, hogy a részvénytársaság egyre kevesebb állami megrendelést kap. "Nem sokáig tart az állami megrendelések bejelentésétől mentes időszak, senki ne gondolja, hogy ha két hónapig nem jelentenek be semmit, akkor semmi sem történik a cégnél" - jelentette ki a társaság elnök-vezérigazgatója és nagytulajdonos, aki azt mondta, hogy szezonálisan gyengébb időszakot jelent a nyár vége-ősz eleje.

A mostani gyorsjelentésben is kitérnek a piac időszakosságára. "Az informatikai piacra jellemző szezonalitás ellenére - a vállalatok a gazdasági év második felében realizálják nagyobb bevételeiket - a társaság minden negyedévben kiemelkedő üzleti sikerekről és pénzügyi eredményről számolt be" - közölték.

Említve a nagyobb közbeszerzéseket felsorolják, hogy a Tigra Kft. alvállalkozójaként nagy összegű szerződést kötöttek a Lechner Nonprofit Kft. a mező- és erdőgazdasági földek digitális nyilvántartási és közigazgatási rendszereinek fejlesztésére. Még az állami szereplők közül kitérnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) két pályázatára: az adóhivatal számára gyártói támogatást biztosítanak a Dell-EMC gyártmányú eszközeikhez, továbbá Oracle megoldásokat szállított a számukra. A felsorolásban még ott van az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a ormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) is.

A piaci szereplők közül az év végéhez közeledve az Audi Hungaria Zrt. számára hajtott végre jelentős összegű hardverbeszerzést a társaság.

A dolgozói létszám kapcsán megjegyzik, hogy a cégcsoport egyetlen év alatt mintegy 60 százalékkal növelte munkavállalói állományát. Míg 2018. végén csupán 376-an dolgoztak nekik, 2019. december 31-én már közel 600 munkavállalót tudott projektjeire allokálni a 4iG.

A jelentésben nem foglalkoznak vele részletesen, de a 4iG Nyrt. szempontjából jelentős esemény volt, hogy a Magyar Telekom Nyrt.-vel közösen július elején jelentették be, hogy előzetes megállapodást kötöttek a telekommunikációs cég üzleti infokommunikációs leányvállalatának, a T-Systems Magyarország Zrt. adásvételére vonatkozó kölcsönös szándékról. Végül decemberben közepén jelentették be, hogy az MNB kötvényprogramjába is bevonni szánt ügyletből nem lesz semmi.

A 4iG konszolidált (IFRS-szerinti, nem auditált) éves árbevétele az előző bázisévhez viszonyítva csaknem háromszorosára növekedett, és meghaladta a 41,12 milliárd forintot, ugyanakkor a társaság EBITDA-ja 4,8-szorosára emelkedve, elérte a 4,065 milliárd forintot. A cégcsoport adózott eredménye 2,82 milliárd forint fölé, azaz huszonnyolcszorosára ugrott a 2018-as záróértékhez képest. A rekorderedmény után a társaság osztalékfizetést is tervez, ennek mértékéről az áprilisi közgyűlés dönthet majd - írja az eredményekről.

A táblázatban pedig a további fontos mutatóik összefoglalása látható:

A 4iG nyrt. 2019 Q4-es legfontosabb tőzsdei mutatói: Megnevezés

2019 2018 Változás +/- %-ban Értékesítés nettó árbevétele 41.129.298 14.007.455 193,6% EBITDA 4.065.075 841.573 383,0% EBIT 3.327.818 240.421 1.284,2% Adózott eredmény 2.826.709 101.922 2.673,4% Teljes átfogó jövedelem 2.826.709 101.922 2.673,4% Tőzsdei mutatók 662 316 109,5% Részvény tőzsdei záróra 757 209 262,4% P/E 21 284 92,4% Piaci kapitaliácizó (milliárd forintban) 62,2 29,7 109,5%