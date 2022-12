Több, mint 90 százalékkal zuhant idén a londoni tőzsdei cégek által bevont források nagysága tavalyhoz képest a KPMG új elemzése szerint - írja összefoglalójában a CNBC.com. A szakértők szerint a piac gyors fékeződését a gazdasági növekedés gyengülése, az emelkedő kamatok és a brit cégek várható teljesítményével kapcsolatos aggodalmak egyaránt erősítették.

A KPMG szerint a londoni tőzsde fő- és alternatív befektetésekkel foglakozó szekciójában idén eddig 40 új cég részvényei debütáltak. Ez jelentős csökkenés a tavalyi 123-hoz képest, igaz a 2020-as 38-nál magasabb, az az év azonban a Covid-19 járvány miatt kiugróan gyenge volt mindenhol. Az összes bevont friss forrás az új részvénykibocsátásokból 14,3 milliárd fontról egymilliárd fontra zuhant.

Az első nyilvános részvénykibocsátások (IPO) üteme globálisan is hatalmasat lassult, az S&P Global szerint 45 százalékos volt a visszaesés az első három negyedévben. A friss bevezetések száma az Európai Unió tőzsdéin is a brithez hasonló arányban, mintegy 66 százalékkal lett kevesebb a PitchBook nevű piaci adatelemző cég szerint.

Londonnak idén nem sikerült egyetlen olyan sikeres IPO-nak sem otthont adnia, amelynek értéke meghaladta volna az egymilliárd fontot. Az EU-ban volt ilyen sikersztori, a Porsche 19,5 milliárd eurót szedett be a befektetőktől szeptemberi, frankfurti tőzsdei bevezetését megelőzően.

Mindenhol padlóig nyomták a féket

Az év első kilenc hónapjára vonatkozó, eddig közzétett adatok szerint az európai részvénykibocsátásokkal bevont tőke nagysága idén76-80 százalékkal lehetett kevesebb a tavalyinál, ez valamivel kisebb veszteség az Egyesült Királyságban tapasztalt 93 százaléknál.

Mint ismert, más országokhoz hasonlóan idén Nagy Britanniában is 41 éves csúcsra emelkedett az infláció, erre reagálva a Bank of England is kamatemelésbe kezdett. A brit gazdaságot azonban a pénzromlás ütemének megugrása mellett a politikai instabilitás, a kötvénypiaci káosz, a brexittel kapcsolatban folyamatban lévő kereskedelmi és szabályozási tárgyalások nehézségei, valamint az eddigi leghosszabb recesszióról szóló jóslatok is sújtották.

A 2021-ben tapasztalt IPO özönt idén gyors kiszáradás követte. A kedvezőtlen makrokörülmények és a befektetők kifulladása tökéletes vihart okozott, s ez végül az első nyilvános kibocsátások piacát szinte teljesen leállította az Egyesült Királyságban és világszerte egyaránt – mondta Svetlana Marriott, a KPMG tőkepiaci tanácsadó csoportjának vezetője a portálnak.

Tavaly a vállalatok siettek a tőzsdére menetellel, igyekeztek kihasználni a kedvező piaci feltételeket - tette hozzá Nalin Patel, a PitchBook EMEA Private Capital vezető elemzője.

A nagyobb 2021-es kibocsátások és bevezetések mostanra azonban mind elég rosszul állnak. A Wise, a Deliveroo a Dr. Martens részvényei mind alacsonyabb árfolyamon forognak a bevezetéskorinál.

Változott a szabályozás is



Az IPO piac botladozása persze annak is betudható lehetne, hogy időközben jelentősen megváltoztatták a szabályozói környezetet az Egyesült Királyságban. A 2021 decemberében bevezetett reformok célja az volt, hogy megszűnjön az a helyzet, amelyben a brit tőzsdéken jegyzett technológiai cégek részvényei általában alulértékeltek maradtak a más országok piacain forgó társaikhoz képest. Emiatt a brit piacon a hagyományos gazdaságot képviselő cégek maradtak túlsúlyban, míg az innovatívabb technológiai vállalatok inkább Amszterdamot, vagy Párizst választották. Lehetővé tették a kettős részvénystruktúra kialakítását az alapítók által vezetett cégek számának növelése érdekében, csökkentették a közkézhányad mértékére vonatkozó minimum előírásokat és a piaci kapitalizáció elvárható alsó határát is.

Marriott szerint azonban az elmúlt egy évben sokkal inkább a globális gazdasági folyamatok, semmint a helyi szabályozási környezet változásának hatásai érvényesültek. Az IPO piacon, akárcsak a világ tőzsdéin mindenhol, az energetikai és nyersanyag szektor szerepelt a legjobban, összesen 20 ilyen IPO-t hajtottak végre idén ilyen cégek a szigetországban.