Sokan rettegtek attól hogy az emelkedő infláció kinyírja a részvénypiaci hozamokat és emiatt szerepelhetnek a következő időszakban gyengén a világ tőzsdéi. Nos erre egyelőre meglepőmódon bámulatosan rácáfolt a török részvénypiac, amely hatalmasat emelkedett a hiperinflációs környezetben. Persze ennek megvoltak a speciális egyedi okai is.

A török ​​tőzsde minden más piacot megvert, a hatalmas infláció mellett a helyi megtakarítók megrohamozták a részvénypiacot hozamra vadászva, a vállalatok pedig a gazdasági nehézségei ellenére is növelték nyereségüket. A Borsa Istanbul 100 részvényindex csaknem 200 százalékot emelkedett tavaly év eleje és vége között. Még dollárban mérve is, amely elvileg kiszűri a líra meredek értékvesztését, 110 százalékot erősödtek a török ​​részvények, miközben az MSCI feltörekvő piaci részvényindexe 22 százalékot zuhant – hívta fel a figyelmet a Financial Times.

Nincs hová menekülni



Mindezt akkor, amikor az infláció a csúcson elérte a 85,5 százalékos csúcsot, miközben az ország központi bankja, Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök nyomására erőteljesen csökkentette a kamatokat, holott ilyen helyzetben minden épeszű monetáris politikát alkalmazó országban emelik azokat. Az infláció és a zuhanó líraárfolyam gyorsan felemészti a törökök vásárlóerejét, miközben a kormány vissza szeretné szorítani a devizában történő megtakarítást, így sokan részvényekbe menekítették pénzüket, vagy aranyba.

Ha valaki meg akarja védeni megtakarításainak vásárlóerejét az inflációtól, és reálértéken növelni akarja befektetéseik értékét, nincs sok alternatívája

– mondta a lapnak Enver Erkan, az isztambuli Tera Securities vezető közgazdásza. A török ​​líra 29 százalékot zuhant idén a dollárral szemben, mialatt a kamatcsökkentések a török kötvények reálhozamát mélyen a negatív tartományba sodorták. A török ​​központi értéktár adatai szerint a török ​​tőzsdén a befektetők száma 3,8 millióra ugrott a 2021 végi 2,4 millióról.

A profitok is igazolhatják az árazást

A tőzsdén jegyzett török ​​vállalatok ráadásul fundamentálisan is jól teljesítettek, s erőteljes profitnövekedést értek el 2022-ben. A FactSet adatai szerint a Bist 100-as indexben szereplő cégek egy részvényre jutó eredménye az előrejelzések szerint 2022-ben több mint 200 százalékkal nőhet 2021-hez képest. A nyereségnövekedés segített abban, hogy az árazás ne szálljon el teljesen, a JPMorgan szerint a várt profitokkal számolt átlagos P/E még mindig alig 6-os, miközben annak 15 éves átlaga 8 körül van.

A jó teljesítménye ellenére a külföldi befektetők az elmúlt négy évben kivonultak a török tőzsdéről, a líra zuhant, az infláció megugrott, és Erdogan nem konvencionális gazdaságpolitikája folyamatosan aggodalomra adott okot. A külföldi befektetőket nagyon zavarta, hogy a líra védelmében hozott adminisztratív intézkedések megnehezítették az árfolyamkockázat elleni fedezeti ügyletek megkötését. A Török Befektetési Kapcsolatok Társasága szerint a külföldi tulajdon aránya a török tőzsdei cégekben 29,8 százalékra olvadt tavaly év végére a 2018 végi 65 százalékról.

Vannak arra utaló jelek, hogy ekkora rallyt már a külföldiek sem szeretnének kihagyni. Az EPFR adatszolgáltató szerint a török ​​részvényalapok öt hete folyamatos tőkebeáramlást könyveltek el, összesen 165 millió dollárnyi új pénz áramlott ezekbe ebben az időszakban. Ugyanakkor elemzők szerint a többség ha már eddig kivárt, valószínűleg megvárja, amíg egy tisztázódik a helyzet és lezajlanak az idei választások.