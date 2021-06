A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 859,37 pontos, 1,81 százalékos emelkedéssel, 48 282,14 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 13,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Az csúcsot döntő OTP mellett a blue chipek közül a Richter is kiemelkedett, ugyanis bár pénteken már a 225 forintos osztalékszelvény nélkül forgott, a papír a csütörtöki (8155 forintos) záróárfolyama felett tudott zárni - mondta Varga Zoltán elemző. Bár piacmozgató hír nem érkezett, az emelkedés annak köszönhető, hogy továbbra is erőteljes a kereslet a magyar eszközök iránt.

A Mol 26 forinttal, 1,09 százalékkal 2420 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 265 forinttal, 1,65 százalékkal 16 290 forintra, új történelmi csúcsra emelkedett, a részvények forgalma 6,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama változatlanul 406 forinton állt, forgalma 268,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 85 forinttal, 1,04 százalékkal 8240 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3733,15 ponton zárt pénteken, ez 8,46 pontos, 0,23 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.

Pozitív zárás az európai tőzsdéken

Erős kezdés után Madrid kivételével indexemelkedéssel fejezték be a pénteki kereskedést a vezető európai értékpapírpiacok - írta az MTI.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,33 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,39 százalékkal zárt magasabban. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,24 százalékos emelkedéssel fejezte be a pénteki kereskedést.

Az európai tőzsdeindexek az átoltási arány növekedésének és az ettől várt gazdasági fellendülésnek köszönhetően erősödnek. A héten közzétett makrogazdasági mutatók ezeket a várakozásokat meg is erősítették. A hetet a piacok többsége nyereséggel zárta.

Az FTSE-100 index Londonban szerény 0,05 százalékos erősödést ért el pénteken, de a hetet 0,6 százalékos nyereséggel fejezte be. A frankfurti DAX index 0,39 százalékos emelkedéssel rekordon végzett, 15,7 ezer pont felett az első alkalommal. A frankfurti index több mint öt százalékkal erősödött a héten. Párizsban 0,12 százalékkal emelkedett pénteken a CAC-40 index, heti eredménye pedig fél százalék nyereség lett. Milánóban 0,41 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a kereskedés. A piac heti eredménye másfél százalékos erősödés lett. Madridban 0,59 százalékkal gyengült pénteken a tőzsdeindex, a heti eredmény pedig másfél százalék csökkenés lett.

Az olajár tovább emelkedett pénteken is a javuló keresleti kilátásoknak köszönhetően. A WTI 0,67 százalékkal állt magasabban az európai kereskedési idő végén a nemzetközi kereskedelemben, hordónként 69,27 dolláron, a Brent ára 0,28 százalékkal ment fel 71,51 dollárra.

A WTI ára már közel 5 százalékos, a Brent ára közel 3 százalékos heti nyereségben járt pénteken az amerikai tőzsdék nyitásakor és már a második egymást követő hetet fejezhetik be nyereséggel. Az év eleje óta a WTI ára 46 százalékkal, a Brent ára 41 százalékkal emelkedett. A Brent 72,17 dolláron is állt pénteken, ami 2019 májusa óta a legmagasabb ár, a WTI pedig 69,76 dolláron érte el 2018 októberi árát.

Az eurót 0,37 százalékkal jegyzik erősebben 1,2169 dolláron, az arany spot ára 1,25 százalékkal emelkedett unciánként 1894,21 dollárra. Az arany ára két heti mélyponton is járt nap közben, de a várakozásoktól elmaradó amerikai foglalkoztatási adatok láttán erőre kapott. A hetet ezzel együtt is közel egy százalékos veszteséggel fejezheti be.