Történelmi mélypontra zuhant a forint hétfőn a devizapiacok nyitása után. Reggel 9 órakor hirtelen 373,269-ig süllyedt az euró ára. A dollár a 329,5 forintos szinttel kacérkodott. A legutóbbi mélypont december 15-én dőlt meg, akkor 372 forint fölé ment az euró ára.

"A hazai fizetőeszköz árfolyama továbbra is a történelmi mélypont közelében mozog. Az euró-forint jegyzése ismét megközelítette a 372-es szintet, ahonnan gyorsan visszafordult. Most a 368-as támaszra érdemes figyelni rövid távon, letörése esetén indulhatna korrekciós hullám. A dollár-forint árfolyama továbbra is a 325-328-as sávban mozog" - közölte az Equilor Befektetési Zrt.