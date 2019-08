Történelmi mélyponton a forint - jöhet a 340 forintos euró (Frissítve)

A forint árfolyama az euróval szemben csütörtökön délután átlépte a 331-es szintet. A támaszok ledőltek, 340 forintos euró jöhet két-három héten belül.

Sosem volt még olyan gyenge a forint, mint most. A magyar valuta az euróval szemben ledöntötte a korábbi támaszokat, ezek 330,58-nál és 330,76-nál voltak az Equilor elemzése szerint.

Az új történelmi mélypont 331,13 EUR/HUF volt csütörtökön délután három előtt néhány perccel, később tovább gyengült 331,85-ig.

A dollár ára 298,9 forintig emelkedett a nap folyamán, ez is 2017 decembere óta nem látott mélypont.

Egyelőre nem látszik olyan tényező, ami megállítaná a forint esését - mondja Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője. A többi régiós deviza is gyengült az elmúlt napokban tőkekivonás miatt. A szakember szerint a gyengülés egyik oka az lehet, hogy az Európai Központi Bank (ECB) a várakozások szerint újraindítja a mennyiségi lazító programját, értékpapírokat fog vásárolni a fejlett piacokon, emiatt a fejlett állampapírokba csoportosítják át az intézmények a befektetéseiket.

Az euróval szemben 335 forintig emelkedhet a keresztárfolyam, de két-három héten belül akár 340 forintig is drágulhat az euró. Sok múlik azon, hogy a jegybank beavatkozik-e a folyamatba, de mivel nem országspecifikus a gyengülés, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) beavatkozásának nem biztos, hogy van értelme.

A fejlődő piaci devizák gyengülnek a dollárral szemben, a forint mozgása is ebbe a trendbe illeszkedik - mondja Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő kötvényportfólió-menedzsere. A folyamathoz hozzájárul, hogy az MNB monetáris politikája ultra-laza, a rövid, és egyre inkább a hosszabb lejáratú hozamok is nagyon alacsonyak. Az infláció májusban megközelítette a 4 százalékot, ekkor arra számítottak a befektetők, hogy lesz valamiféle szigorítás, azóta viszont az áremelkedés üteme csökkent, az eurozóna gazdasága is lassul, emiatt továbbra is fennmaradhat a laza monetáris politika.

Megjelent ma egy jegybanki nyilatkozat is, mely szerint nincs árfolyamcéljuk, ami felhívó lehet keringőre a forint gyengülésére játszó spekulánsok számára - mondja Kiss Péter. Korábban hasonlóan gyenge euró-forint árfolyam szinteknél verbálisan beavatkozott a jegybank, hogy kordában tartsák a forintgyengülést, azonban a mai nyilatkozat ezzel éppen ellentétes hatású volt. Az is gyengítheti a magyar fizetőeszközt, hogy a forint erősödésére játszó pozíciók veszteség korlátozó megbízásai (stop-loss) aktiválódtak ezeken a szinteken, emellett több nagy befektető is forintgyengülésre játszhat a laza jegybanki politika és a kereskedelmi mérleg többletének eltűnése miatt. Kiss Péter arra számít, 335-340 forint körüli keresztárfolyamnál lehet az első olyan komolyabb szint, amelynél megállhat a további gyengülés.

