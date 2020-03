Történelmi zuhanás - van még ennél lejjebb is

A tegnapi történelmi zuhanás után már vannak elemzők, akik a zuhanás alját próbálják eltalálni, és emlékeztetnek arra, hogy az ilyen heves eséseket volt, hogy heves emelkedés követte. Az 1987-es krachhoz nyúlnak vissza példáért.

A tegnap hatalmas áresés mértéke az amerikai tőzsdéken, összesítve az előző napok zuhanásával olyan csökkenést hoztak el rövid idő alatt a részvényárfolyamokban, amihez hasonló hevességű lejtmenetre utoljára az 1987-es Fekete Hétfőn volt példa. Az akkori krach a CNBC által megkérdezett elemzők szerint sok hasonlóságot mutat az elmúlt napokban lezajlott tőzsdei eseményekkel, még ha annak kiváltó okai mások is voltak.

Emlékezetes, hogy az akkori lejtmenetben a legrosszabb nap az október 19-i volt, amikor a vállalatfelvásárlásokra és összeolvadásokra kivetni tervezett extra adó hírére omlottak össze árfolyamok. A helyzetet akkor tovább rontották az akkor még elég gyerekcipőben járó automatikus kereskedési rendszerek, amelyek az egyre alacsonyabb érfolyamok láttán egyre újabb és újabb eladási megbízásokat aktiváltak. A helyzetet akkoriban súlyosbította, hogy nem voltak olyan korlátozások akkoriban beépítve a kereskedési rendszerekbe, amelyek egy bizonyos nagyságú áresés után felfüggesztették volna átmenetileg, vagy arra a napra véglegesen egy adott részvény vagy index kereskedését.

Bár 1987-ben az esés egy kicsit hosszabb idő alatt jött össze, azonban amikor igazán beindult akkoriban a lejtmenet, az alig 10 nap alatt lejátszódott - írta Matt Maley, a Miller Tabak részvénystratégája. A piac csúcsát 1987-ben még augusztusban érte el. Az S&P 500-as részvényindex csütörtöki 9,5 százalékos esésével már 29 százalékkal áll alacsonyabban február végi csúcsánál. 1987-ben a korábbi csúcshoz képest a mélypontig 35 százalékot esett az index.

James Paulsen, a Leuthold Goroup vezető befektetési stratégájának véleménye szerint az áresés hevességén túl másban is emlékeztet a jelenlegi helyzet az 1987-esre. Az amerikai gazdaság akkor is és most is a teljes foglalkoztatottsághoz közeli szinten pörgött és viszonylag egészségesen növekedett a krach bekövetkeztekor. Mindkét összeomlás meglepően gyorsan következett be és a piac viselkedése is nagyon hasonló volt a krachig vezető úton és a közben is. Az 1987-es összeomlást követően, akárcsak most, általános volt a vélemény, hogy recesszió következik. Az elemző hozzátette, egyelőre nem világos, hogy a vírus valójában hogyan fogja érinteni a gazdaságot.

Nem lehet pontosan tudni, hogy a jelenlegi, időszakos válság hogyan játszódik le. Megéri azonban megvizsgálni a lehetőségét annak, hogy mennyire hasonlít más, veszedelmesnek tűnő összeomlásokhoz. Különösen az 1987-eshez, amit végül nem követett recesszió, és amelyben a piac majdnem 30 százalékot emelkedett a krachot követő egy évben, és 18 hónappal később a piac már új csúcson járt. A kiváltó okok akkor és most mások voltak, azonban a meredek esés és az általános pánik nagyon hasonló mindkét esetben - mondta Paulson.

Annak idején az egész folyamatot az a próbálkozás indította el, hogy nagyobb adót akartak kivetni az akkor zajló felvásárlásokra - emlékeztetett Maley. A befektetők akkoriban is alkalmaztak portfólió biztosítási technikákat, opciókat, amelyek tömeges eladási hullámot indítottak be, s ez később kényszerlikvidálásokhoz vezetett.

Maley viszont másként látja az akkori és a mostani helyzetet, mondván, akkor a befektetők nem féltek igazán recessziótól, most viszont igen. Attól tartanak, hogy a koronavírus járvány miatt visszaesik a gazdaság teljesítménye és hogy az olajár zuhanása komoly stresszhelyzetet teremt a hitelpiacon.