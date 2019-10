Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább terjeszkedne a kínai óriáscég

Az Alibaba akár novemberben is bevezetheti részvényeit a hongkongi tőzsdére, noha a cég csak egy „szerényebb” 10 milliárd dolláros csomaggal jelenne meg.

A kínai kereskedelmi óriás Alibaba a tranzakcióra rálátó források szerint már novemberben megjelenhet a hongkongi részvénypiacon - írja a Bloomberg nyomán a Portfolio.

Az Alibaba részvényeit 2014-ben vezették be a New Yorki tőzsdére és májusban úgy tűnt, hogy a cég 20 milliárd dollárosra tervezett tőkebevonással a hongkongi tőzsdére is beléphet.

A cég továbbra sem tett le a részvényeinek a hongkongi tőzsdére való bevezetésétől, a Bloomberg beszámolójából azonban kiderült, hogy az Alibaba immár csupán 10 milliárd dolláros tőkebevonással számol, és a részvények bevezetésével kapcsolatban a társaság több lehetőséget is mérlegel.

Az Alibaba IPO-ja a legnagyobb hongkongi részvénykibocsátás lenne 2010 óta.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!