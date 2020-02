Továbbra is nagy formát mutat az ALTEO

A jelentés még nem audtált, de jól mutat, hogy minden paraméterben sikerült jóval felülmúlni az előző évet. Több mint harmadával nőtt az éves árbevétel, több mint a duplázódott az Ebitda és rendkívül aktív tudott maradni a tőkepiaci jelenlét is.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett kibocsátója által közzétett, a 2019-es évre vonatkozó, nem auditált pénzügyi eredményeket összegző befektetői prezentáció alapján az ALTEO konszolidált Ebitdája 110 százalékos bővülést mutatott 2019-ben. Összesen 3,78 milliárd forintra nőtt, ami elsősorban az energiatermelési és a kiskereskedelmi szegmensek dinamikus növekedésének, illetve a bőnyi szélerőműpark akvirálásának köszönhető.

Közel 40 százalékos plusz

Ezt az eredményt a társaság úgy érte el, hogy több beruházása év közben fejeződött be (illetve: több vétel is hasonlóképpen) így azok eredménytermelése csak részlegesen szerepelhet a pénzügyi kimutatásokban. A konszolidált árbevétel is meghaladta a 25,5 milliárd forintot (2,573 milliárd), ami 37 százalékkal haladja meg az előző évi eredményt. Különösen a kiskereskedelem, az energetikai szolgáltatások és a KÁT szegmens teljesített kiválóan.

"A tavalyi év remek eredményei ösztönzőleg hatnak a 2020-2024-es időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzéseink megvalósításához. Megújuló erőművi portfóliónk jelentős bővülésen esett át, és bár egy befektetési ciklus ezzel lezárult, a hazai energiapiac területén bőven látunk mozgásteret a további növekedésre - épp ezért céloztuk meg újabb, akár 20 milliárd forintnyi befektetés megvalósítását 2024 végéig. Tőkepiaci pozíciónk is tovább erősödött tavaly, így tehát úgy gondolom, minden adott ahhoz, hogy az ALTEO valóban az egyik legmeghatározóbb, a fenntarthatóság mellett elkötelezett, energetikai szereplő legyen a hazai piacon" - nyilatkozta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.

Miért csökkent az eredmény?

Bár a cég nettó eredménye 45 százalékkal csökkent 2018-hoz képest, ennek az intenzív beruházási tevékenység miatt megnövekedett eszközállomány értékcsökkenése, az ehhez kapcsolódóan felvett hitelek kamatterhei, illetve a 2019 októberében végrehajtott, 8,8 milliárd forintos kedvező kamatozású kötvénykibocsátásból visszafizetett hitelek előtörlesztési díjainak és kapcsolódó költségeinek (egyszeri, 190 millió forintos) ráfordítás az okozza.

2019 végéig az ALTEO 20 milliárd forintot meghaladó befektetést és fejlesztést végzett, a megújuló erőművi portfólió 55 megawattra bővült. A 25 megawattos bőnyi szélerőműpark akvirálása, a monori, a nagykőrösi és a balatonberényi napelemes erőművek fejlesztései is mind lezárultak.