Pénzügyi válságot lát közelíteni és úgy látja, a mostani áremelkedés nem fenntartható a tőzsdéken Michael Burry, a The Big Short (A nagy dobás) című filmből ismertté vált sztárbefektető - írja a Handelsblatt című német gazdasági lap.

A Nasdaq Composite Index idei mélypontja óta már 24 százalékot emelkedett, azonban Burry szerint ez fals jelzésnek tekinthető, ezért az általa kezelt alap, a Scion Asset Management portfóliójából egy kivétellel minden részvényt eladott. Ezt tükrözi az alap negyedéves jelentése is, amelyet hétfőn hoztak nyilvánosságra. Eladta a Facebookot tulajdonló Meta, a Google-anyavállalat Alphabet és az online szállásportál Booking.com-ban meglévő részesedését is, annak ellenére, hogy ezeket alig néhány hónapja vásárolta 55 millió euróért. Ugyanakkor eltűntek az alap portfóliójából az Apple részvényekre nyitott put-opciók is, amelyek elvileg csökkenő árfolyam mellett biztosítottak volna nyereséget. Továbbá kiszállt egy csomó más cégből is, ez arra utal, nem csak a technológiai szektor áresésétől tartott.

Simán lehet ez bear market rally is



Azt, hogy Burry nem bízik az elmúlt egy hónapban az amerikai piacon lezajlott részvényár-emelkedésben jól mutatják Twitter-üzenetei is, amelyeket rendszerint nem sokkal azok megjelenése után töröl is. Ez egyébként korábban is jellemző volt rá, azonban ezt a szokását sosem indokolta meg részletesebben.

Az egyik posztban például azt írta, nem érti, miért hívják bikapiacnak azt, hogy a Nasdaq 20 százalékot emelkedett. Emlékeztetett, a dotkomlufi 2000-es kipukkadása utáni medvepiacon összesen hétszer produkált az index 20 százalékot meghaladó emelkedést mielőtt 78 százalékos esés után 2002-es mélypontját elérte. Sok olyan medvepiaci rally van, ahol az emelkedés mértéke eléri a 20 százalékot, holott csak a korábbi 50 százalékos esés egy részét hozza vissza a piac, majd újabb mélypontra esik.

Az elnevezés csak attól függ, hogy egy-egy ciklust hogyan definiálunk.

Jó időben szállt be a hadiiparba



Burry gondolatait elég sokan követik a piacon, akkor is, ha éles meglátásaival sokszor túl korán jelzi előre a piaci folyamatokat, mint ahogy tette ezt a 2007-2009-es hitelpiaci válság idején is. Volt azonban az elmúlt időszakban néhány elég jó húzása - írja a német lap. Múlt novemberben például közelgő eladási hullámra figyelmeztetett, s alig néhány héttel az orosz-ukrán háború kitörése előtt bevásárolt a fegyvergyártó cégek részvényeiből.

Jelenleg mindössze egy cég részvényei mellett tartott ki, ez pedig a a magánbörtönöket és pszichiátriai otthonokat üzemeltető Geo Group. A cég részvényeinek árfolyama 10 százalékot emelkedett a hírre, hogy Burry 3,3 millió dollár értékben vásárolt be belőlük. Persze ő sem tévedhetetlen, volt, hogy Tesla-részvényekre épített ki shortpozíciókat, amelyen ugyan nagyot nem bukott, de nem is keresett.