Lemérik, becsomagolják, eladják az online véleményeket, ráadásul meg is éri megvenni őket

A Gamestop részvények körüli őrület jelzi, hogy az online befektetői közönség mire képes, ha egy irányba mozdul. Egy alap pont ezt a befektetői hangulatot méri és abba fektet, amerre a tömeg megy. Eddig sikeresnek tűnik a taktika.

Lehet, hogy a Reddit lázadás a Wall Streeten egy időre nyugvópontra jut és az egekbe hajtott Gamestop részvények árfolyama még jó ideig nem ugrik vissza néhány hete látott csúcsára. Azonban a jelenséget magát hosszabb távon is meglovagolná egy alapkezelő cég, amely szerint érdemes továbbra is odafigyelni a közösségi médiára, a chatszobákra és ezért útjára indított egy ezekben uralkodó hangulatot követni kívánó tőzsdén jegyzett alapot.

Az alap elvileg olyan részvényekbe fektet, amelyek körül a legnagyobb a pezsgés a közösségi médiában, olyan nagy, hogy az elegendő lehet a részvény árfolyamának megugrásához. Ez alapján erre most a legesélyesebb, legalábbis az alap vásárlásai alapján, a Virgin Galactic, Richard Branson űrturizmusra létrehozott cége lehet, ennek van ugyanis a legnagyobb súlya az alap által követett indexben - írja a Financial Times.

A Reddit chatszobáiból indult felhajtás ugyan most irányította rá a figyelmet a jelenségre, az alap azonban nem igazán új, hanem egy korábbi ötlet újracsomagolása. Az alapkezelő ugyanis már próbálkozott egy hasonló termékkel korábban is, az azonban nem volt túl sikeres.

Kritikus tömeg?

A most elindított VanEck Vectros Social Sentiment ETF portfóliójának alapjául szolgáló Buzz NextGen AI US Sentiment Leaders Index volt a bázisa az előd alapnak is, amely állítólag a kibocsátó alapkezelő átalakítása miatt szűnt meg, illetve azért, mert nem volt elegendő eszközük az alap népszerűsítésére.

Jamie Wise, az indexet megalkotó Periscope Capital igazgatója szerint mostanra elfogadottabbá vált az a nézet, amely szerint egy elég nagy befektetői közösség alakult ki az online térben és ez a közösség érdekes dolgokat képes mondani. A korábbi próbálkozás egy ilyen alappal talán túl korai volt - tette hozzá.

A Buzz ("Zsongás") index összeállítása során összegyűjtik a befektetéssel kapcsolatos tartalmakat a közösségi médiából, Twitterről, a StockTwitsről, különböző blogokról és a a híroldalakról. Gépi tanuláson és mesterséges intelligencián alapuló szoftverrel igyekeznek azonosítani az olyan mintákat, trendeket és a hangulat változásait a befektetői közösségben, amelyek hatással lehetnek a piacra.

A nagyobb kapitalizációjú amerikai részvények közül az a 75 kerül bele az index kosarába, amelyek befektetői megítélése ez alapján a legjobb, a kosarat havonta súlyozzák újra.

A hangulat vezérli a piacot

Wise elmondása szerint ő annak idején azért hozta létre az indexet, mert tényleg tudni szerette volna, miről beszélnek a befektetők, s ennek a tudásnak úgy gondolta, van valamilyen értéke is. Mint mondta, azt már generációk óta tudja mindenki, hogy a hangulat vezérli a piaci folyamatokat, azonban ez ilyen módon még nem volt mérve. Az új alap a megalkotása óta 10 százalékkal teljesítette túl az S&P 500-as indexet, az Buzz index pedig április óta 130 százalékkal múlta felül a nagy index teljesítményét.

Wise ezt annak tulajdonítja, hogy az online párbeszéd egyre elterjedtebb lesz a befektetések terén. Induláskor még csak havi 2 millió bejegyzést, cikket elemeztek, mostanra ez a szám már elérte az 50 milliót. A Covid-19-es járvány kitörése óta duplázódott. Egyre több ember van online, beszél, chatel a részvényekről, s ez egyre pontosabb részvényszelekciót tesz lehetővé az index számára.

Jó ötlet

Persze sokat segített a felülteljesítésben az is, hogy egy csomó technológiai részvény árfolyama szállt el tavaly, ezek között volt a Facebook, a Zoom Video, az Apple, az Amazon, a Twitter és a Tesla is. Ezek a részvények jelenleg szerepelnek az indexben 10 legnagyobb súllyal szereplő papír között is.

Az FT által megkérdezett szakértők egy része szerint nagyon sikeres lehet az indexre alapuló befektetési alap és nagyon jó ötlet a hangulat alapú befektetés, a konzervatívabbak azonban fanyalognak. Szerintük nagy könnyelműség a befektetéseket kizárólag a befektetői közösség hangulatára bízni mindenféle fundamentális alap nélkül.

Az index megalkotója szerint azonban nem igaz, hogy a fundamentumok ne játszanának szerepet, hiszen a befektetői közösségen belül nagyon sok szó esik fundamentumokról, egy-egy részvény alulárazottságáról. Példaként említi az indexben szereplő Boeing és a az óceánjárókat üzemeltető Carnival részvényeit. Ezek akkor kerültek bele, amikor egy hatalmas mélyrepülés után a befektetők arról kezdtek el eszmét cserélni, hogy mennyire olcsóvá váltak ezek a papírok. Mindkét részvény hatalmas fordulatot hajtott végre tavaly, mélypontjukhoz képest előbbi több mint duplájára, utóbbi 85 százalékkal drágult.

Ráadásul az index kosarát nem egyhavi, hanem többhavi adatok elemzése után változtatják meg, így a nagyon rövidtávú trendek, momentumok nem befolyásolják azt.