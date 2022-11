A Dow Jones ipari átlag 397,82 ponttal, azaz 1,18 százalékkal magasabban, 34098,10 ponton zárt.

Az S&P 500 1,36 százalékkal emelkedett, és 4003,58 ponton állt meg, ami szeptember óta az első 4000 pont feletti zárás.

A Nasdaq Composite szintén 1,36 százalékkal 11174,41 pontra emelkedett.

A vegyes eredménybeszámolók nagy kilengéseket okoztak több részvényárfolyamnál. A Best Buy mintegy 12,8 százalékot ugrott, miután az elektronikai kiskereskedő megemelte 2023-as pénzügyi kilátásait és felülmúlta az eredményvárakozásokat, míg az Abercrombie & Fitch és az American Eagle Outfitters 21,4, illetve közel 18,2 százalékot emelkedtek, mert felül tudták múlni a saját eredményvárakozásaikat.

Voltak viszont komolyabb vesztesek is: a Zoom árfolyama nagyjából 3,9 százalékot esett, a Dollar Tree pedig 7,8 százalékot veszített el kedden, miután csalódást keltő eredményről számolt be, de az előrejelzésüket is lerontották – összegzett a CNBC.

Vannak lefelé mutató kockázatok

A hétvégén Kínában május óta először halt meg koronavírus-fertőzött, ami arra késztette az egészségügyi hatóságokat, hogy szigorítsák a járványügyi protokollokat. Alig egy hete az ország elkezdte enyhíteni a szigorú Covid-intézkedések egy részét, a kínai nyitás pedig nagy lendületet adhatna az egész világgazdaságnak is, ha beindulna az országban a fogyasztás.

A részvényeket a kötvényhozamok csökkenése segítette, mivel a befektetők figyelme 2023 felé fordult. A pénzemberek a Federal Reserve vezetőinek megjegyzéseit is mérlegelték: hétfőn Loretta Mester, a clevelandi Fed elnöke azt mondta, hogy a közelmúltbeli inflációs adatok ígéretesek, és hogy a jövőben támogatná a kamatemelési ütem lassítását. Ez azt jelentheti, hogy a Fed hamarosan eljut a 4 és 5 százalék közötti végső kamatlábához, ez pedig nem vonna ki több likviditást a piacokról.