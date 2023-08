Újabb e-autó cég, amely percek alatt leverte a nagyokat

Alig debütáltak a New York-i tőzsdén egy vietnámi elektromos autókat gyártó cég részvényei, azok máris akkorát emelkedtek, hogy a vállalat többet ér a Fordnál vagy a General Motorsnál is. Nem csak az e-autó őrület, de a kis közkézhányad is segített ebben.