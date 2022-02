A téli szezonban az épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó szigetelőipari és szárazépítészeti termékek iránt is erős volt a kereslet az európai piacokon. A legnagyobb súlyú magyar piacon 54 százalékos, míg az export piacokon 63 százalékos árbevétel bővülést realizált a Masterplast. A markáns növekedést az energia árak változásából adódó áremelkedés és a jelentős mennyiségi bővülés is táplálta. Az egészségipari értékesítés ugyanakkor alacsony volt az utolsó negyedévben, ami a bázishatás miatt az eredményességi ráta csökkenését okozta.

Összességében 2021 negyedik negyedévében 39 százalékkal bővült az árbevétel, mialatt az EBITDA 21 százalékkal, mintegy 633 ezer euróval magasabb értéket ért el, mint az előző év azonos időszakában.

A zárónegyedévben a kötvénykibocsátásokhoz is kapcsolódóan a kamateredmény romlott, ugyanakkor a kedvező árfolyamhatások miatt a pénzügyi műveletek egyéb eredményei komolyabb nyereséget mutattak a tavalyi év veszteségével szemben.

Éves összesítésben a vállalat fontosabb eredményességi mutatói rekordszintre emelkedtek.

A társaság 191,5 millió eurós árbevételt ért el, 22,8 millió eurós EBITDA és 16,1 millió euró adózott eredmény mellett. Mindezek következtében az egy részvényre jutó nyereség a 2020-ban elért 0,4 eurós értékről 1,10 euróra ugrott 2021-ben.

Az építő- és szigetelőipari gyártás a kedvező piaci körülmények között az utolsó negyedévben is teljes kapacitással üzemelt.

A Szabadkán folyamatban lévő XPS szigetelőanyag és üvegszövet gyártásfejlesztési beruházás a terveknek megfelelően haladt, utóbbi már 2022 első felében, míg az újabb szigetelőanyag gyártása a tervek alapján 2023 elején indulhat el.

A 2021-ben átadott egészségipari alapanyag és egészségügyi késztermék beruházások termelése a próbaüzem szakaszban jár, ahol a végleges termékportfolió kialakítása és a gyártás összehangolása után kezdődhet a termelés felfutása.

A befektetői konferencián bemutatott modulház üzletág 2022-ben a beruházás kezdeti szakaszába lép, ahol a cél az épület szerkezetek tervezése, engedélyeztetése, és a gyártási kapacitások létesítése lesz.

„Kimagasló évet tudhatunk magunk mögött, amelyben a vállalat eredményessége új szinten stabilizálódott és megteremtettük a további növekedés alapjait. Az európai klímapolitika nyomán szigorodó épületenergetikai követelmények és támogatási programok hosszú távon is biztosítják a növekvő igényt a szigetelőipari termékeinkre, az egészségipari és moduláris üzletág pedig tovább szélesíti a lehetőségeinket a jövő iparágaiban. A már megvalósult és folyamatban lévő beruházásaink erős hátteret biztosítanak, amit újabb zöldmezős beruházások, akvizíciók révén is tovább bővíthetünk. Üzleti kilátásaink továbbra is nagyon pozitívak, amit érdemben nem befolyásol az ukrán-orosz helyzet sem, mivel ennek a régiónak súlya nem meghatározó a csoport eredményének egészére nézve. Mindezek ismeretében magabiztos lépésekkel haladhatunk a 2024-re megcélzott 300 millió eurós árbevétel és 26 millió eurós adózott eredmény felé.”- kommentálta a gyorsjelentés számait Tibor Dávid a Masterplast elnöke.