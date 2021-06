Az XPS extrudált polisztirol nagy terhelhetőségű, alacsony vízfelvételű, táblás hőszigetelő anyag felhasználása a modern építési kultúrában rohamosan bővül, és egyre nagyobb teret nyer. Kedvező fizikai tulajdonságai révén kiválóan alkalmas nedvességgel érintkező felületek vagy nagyobb terhelésnek kitett beépítési környezetben, így lábazati és mélyépítési hőszigetelésként, terhelt aljzatok és lapostetők hőszigeteléseként, valamint zöldtetők esetében is ideális szigetelőanyag.

Az XPS polisztirol fontos eleme a hőszigetelő rendszereknek, és a szigorodó épületenergetikai követelmények révén gyorsan bővül a piaca és nincs kiváltó termékalternatívája. A termékkörből már ma is jelentős mennyiséget forgalmazó Masterplast számára ezért stratégiai jelentőségű, hogy az ellátási láncot saját kézbe vonva biztosítsa a növekedési potenciál kiaknázásához szükséges termékalapot és csökkentse kitettségét a kizárólag külföldi tulajdonú gyártói környezetben - áll a vállalat közleményében.

Az újabb gyártási beruházással a Szabadkán működő gyártói komplexumát bővíti tovább a társaság. Az új 3600 négyzetméteres üzemcsarnokban az elérhető legmodernebb technológiával működő gépsor biztosítja majd az évenkénti 200 ezer köbméteres gyártási kapacitást. A környezeti szempontok figyelembevételével tervezett gyárban a modern technológia és zárt újrahasznosító rendszer együtt biztosítja majd a csekély környezetterhelést és minimális hulladékképződést.

A teljes kibocsátás elérése és a vevői igények biztosítása érdekében egy 2000 négyzetméteres raktárcsarnok, és mintegy 6000 négyzetméter szabadtéri raktár, a dolgozók és minőségellenőrző labor számára egy 400 négyzetméteres irodaépület épül.

A fejlesztést követően a hőszigetelő rendszerének két fontos szigetelőanyag típusát, a Hungarocellt és XPS-t is egy gyártóbázison állíthatja elő a Masterplast, amivel a szolgáltatását is erősíti magyar gyártó.

Az 5,05 milliárd forint értékű beruházás finanszírozását a társaság saját forrásból és a Külügyminisztérium HEPA programjának keretében nyújtott 50 százalékos mértékű, vissza nem térítendő állami támogatásból valósítja meg.

„Az első hazai tulajdonban lévő XPS gyártás elindítása fontos stratégiai mérföldkő számunkra, amely a jövőképünkbe is pontosan illeszkedik. A környezettudatos szemlélet az üzem tervezésénél és a technológiaválasztásnál is fontos szerepet játszott, emellett a gyártott termékek életútjáról is gondoskodunk a körforgásos gazdálkodással működő Hungarocell Zöld Program segítségével. Ezzel már ma is biztosítani tudjuk a felhasználás során keletkező maradékok újrahasznosításának lehetőségét, egyedi, környezettudatos alternatívát kínálva a fogyasztók számára.”-tette hozzá Tibor Dávid a Masterplast elnöke.