Fájdalmas lehet a kamatemelések felpörgetése

A Nemzetközi Valutaalap látványos piaci felfordulásra számít most, hogy eldőlt, már tavasszal elindul a kamatemelés az Egyesült Államokban. Különösen a kockázatosabb eszközök piacait fenyegeti a már most is látható kiáramlás.