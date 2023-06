A japán részvénypiacok 1990 óta nem látott csúcsokat tesztelnek, a Nikkei 225-ös vezető japán részvényindex a hónap során már 33 ezer pont felett is járt. Itt utoljára 33 éve, 1990-ben tartózkodott a mutató, a 80-as években fújt hatalmas ingatlanpiaci és részvénybuborék kipukkadását követően. Mindezt csak azért, hogy a következő 19 év során egészen 7 000 pont aláessen értéke.

A mostani szint még mindig mintegy 18 százakkal múlja alul történelmi csúcsát, amelyet 1989. december 29-én ért el 38 915 ponton. Közvetlenül azelőtt, hogy a Bank of Japan monetáris szigorításba kezdett, ami kieresztette a levegőt a lufiból.

A Nikkei225 az elmúlt 40 évben, havi gyertyákkal Kép: stooq.com

Elemzők szerint azonban Japán most nem tart újabb összeomlás felé - írja összefoglalójában a CNBC.com. Bár az ingatlanárak Tokió régiójában az egekbe szöktek, és az infláció évtizedek óta a legmagasabb, ez nem országos jelenség, hanem csak egyes területeken tapasztalható. A jelenlegi magas japán infláció a gyengébb jen és a magas nyersanyagárak miatt megnövekedett importköltségeknek köszönhető. Ezt nem nevezhetjük egy buborék kísérő jelenségének - mutatott rá Ryota Abe, a Sumitomo Mitsui Banking Corporation szakértője.

A japán részvények 80-as évekbeli masszív hegymenetét a gazdaság gyors növekedése, az alacsony munkanélküliség és a hitelhez való könnyű hozzáférés hajtotta. A Bank of Japan kamatlába akkor 2,5 százalék volt, a legalacsonyabb a szabad árfolyamrendszer 1970-es évek eleji bevezetése óta. Az alacsony hitelkamatok ami felhajtották az eszközárakat, ezt a jelenséget most már világszerte jól ismerjük a 2008-2009-es globális válságot követően.

Ahogy a BOJ emelte a kamatlábakat, a gazdasága egy évtizedes válságba zuhant, amelyet "az elveszett évtized" néven emlegettek - a lassú vagy negatív gazdasági növekedés időszakát, amely a mai napig tart. 1991 és 2011 között Japán GDP évente átlagosan 0,7 százalék, 2011 és 2019 között pedig alig 1 százalékkal tudott bővülni.

Ezúttal más a helyzet

A tőzsdei rally azonban ezúttal más tényezőknek tulajdonítható. A tőzsdei cégek a vártnál jobb eredményeket értek el, köszönhetően a gyenge jennek, amely a japán termékeket viszonylag olcsóbbá teszi a versenytársaiknál. Ezenkívül több japán cég is masszív sajátrészvény-vásárlási programokba kezdett, egyrészt készülvén az esetlegesen emelkedő kamatokra, másrészt engedve a tokiói tőzsde nyomásának, amely tőkeszerkezetük racionalizálására akarja rábírni a cégeket - írja az összefoglaló. A japán vállalatok részvény-visszavásárlásai 16 éve a legmagasabb szintet érték el idén tavasszal.

Japánban az elmúlt évtizedben ráadásul strukturális változások is történtek, amelyek jórészt 2012-ben hivatalba lépett Abe Shinzo miniszterelnök nevéhez köthetőek - mutatott rá Dong Chen, a Pictet privátbank vezető makroközgazdásza. Ez a gazdaságpolitika a pénzmennyiség növelésére, a kormányzati kiadások növelésére, valamint a gazdasági és szabályozási reformokra épült s célja a Japán versenyképesség javítása volt. Bár a volt miniszterelnököt tavaly egy merénylet során meggyilkolták, az általa alkalmazott gazdaságpolitika a jelek szerint most végre eredményeket tud felmutatni.

Ismét költenek a Japánok

A japán vállalatok kiadásai emelkednek, s beruházásaik ismét növekvő pályára álltak. A Nikkei jelentése szerint a belföldi beruházások - amelyek a teljes összeg mintegy kétharmadát teszik ki - várhatóan a második egymást követő évben két számjegyű százalékos növekedést mutatnak majd, míg a tengerentúliak értéke 22,6 százalékkal ugorhat meg, ez a harmadik egymást követő évben jelenthet két számjegyű bővülést.

Ez azt jelenti, hogy a japán vállalatok talán kitörtek az úgynevezett "mérlegrecesszió" mentalitásából, ahol a háztartások és a vállalkozások az adósság csökkentésére törekedtek, ahelyett, hogy új befektetéseket hajtottak volna végre. Ez a fordulat hosszabb ideig is kitarthat

-mondta Chen.

Jönnek a külföldiek

A külföldi befektetők is újból érdeklődnek a szigetország iránt. Ráadásul lendületet adott ennek az érdeklődésnek Warren Buffett döntése is, amely nyomán a befektetők által világszerte utánzott Berkshire Hathaway elkezdett japán részvényeket vásárolni. Ráadásul az árazásoknak külföldi szemmel segített a jen gyengesége is.

Chen úgy látja, megindult az ellátási láncok egy részének kitelepítése Kínából és ennek egyik célpontja Japán lehet. Így szerinte van ok arra, hogy strukturálisan pozitívabban álljunk Japánhoz, mint korábban.

Ugyanakkor a részvénypiac várható teljesítményére nyilván hatással lesz majd a Bank of Japan monetáris politikája is. Oliver Lee, a brit Prudential portfólió-menedzsere szerint az erősödő inflációs nyomás miatt a monetáris politika kis mértékben szigorodhat a következő 12 hónapban a szigetországban. Ráadásul a részvénypiac egy kissé túlvett, és emiatt valószínűleg egészséges lenne egy szünet, vagy akár egy kisebb korrekció. Lee szerint azonban a hosszú távú befektetési lehetőségek Japánban továbbra is jók. Különösen úgy, hogy a legtöbb nemzetközi befektető még mindig alulsúlyozza az országot.