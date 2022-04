Az elmúlt év kiemelt eseményit sorolva Bogsch Erik, az igazgatóság elnöke egyebek mellett a cariprazine forgalmazásának Japánra és Tajvanra való kiterjesztését, valamint a major depresszióra folytatott klinikai vizsgálatok sikerét említette. Beszélt a fogamzásgátló Evra tapasz tavaly zárult akvizíciójáról is, a készítményt 263,5 millió dollárért vásárolták meg.

További két készítménnyel - Drovelis, Ryeqo - kapcsolatban megemlítette az európai gyógyszerhatóság pozitív véleményét.

Orbán Gábor vezérigazgató a 2021-es üzleti év eredményeit sorolta, a tavalyi év 141 milliárd forintos konszolidált adózott eredménnyel zárult, a bruttó fedezeti hányad 55,4 százalék volt. Tavaly minden terület bevétele két számjegyű mértékben növekedett az előző évhez képest.

Kiemelte, hogy a cariprazine az amerikai bevezetése óta eltelt hat évben változatlanul a leggyorsabban növekvő antipszichotikum az Egyesült Államokban. A gyógyszer 2021 végén 47 országban volt elérhető.

A Richter osztalékpolitikája a nettó eredmény 25-40 százalék közötti osztalékrátával számol, az igazgatóság ezúttal 30 százalékot, azaz részvényeként 225 forint kifizetését javasolta. Orbán Gábor ezt a geopolitikai helyzet mellett azzal indokolta, hogy egyensúlyt szeretnének a cash flow három része között: az osztalékfizetés mellett hasonló nagyságrend jusson akvizíciókra és beruházásokra is.

Az anyavállalat nemzetgazdasági hozzájárulása tavaly 124 milliárd forint volt.

A közgyűlés mind a beszámolót, mind az osztalékjavaslatot megszavazta, így minden értékpapír után 225 forint jár, a kifizetést június 16-án kezdik. Az osztalékkal kapcsolatban ugyanakkor a Maecenas Alapítvány képviselője a Richter osztalékpolitikájának a felülvizsgálatát kérte

Az idei várakozásokról szólva Orbán Gábor vezérigazgató lapunk kérdésére elmondta, a bizonytalanság továbbra is nagyon nagy a rubel árfolyama miatt, és a működés fenntartása is egyre nehezebb, a fuvarozás körül egyre több a kérdőjel. A háború kirobbanásakor szinte lehetetlen volt eljutni orosz területre, aztán néhány hétig nem volt gond, legutóbb viszont két hétig is eltartott, mire Belaruszba ért egy kamionjuk. Zavartalan szállításra nem lehet mérget venni a következő hónapokban sem. További bizonytalanságként az orosz vásárlóerő alakulását említette. Hosszú ideje stagnál az orosz gazdaság, most pedig olyan ütést kapott, ami biztosan hatással lesz a gyógyszerkeresletre. Ugyanakkor a Richter az ötvenes évek óta a térségben az alapellátás kiemelt szereplője, ehhez a küldetéshez tartani fogják magukat - tette hozzá Orbán Gábor.



A szankciók egyelőre csak nagyon közvetetten, áttételesen éreztetik a hatásukat, és fizetési gondok sincsenek, most az áruk mozgatása jelenti a nagyobb kihívást, és a fizetési forgalom a kisebbet, de két hete ez még fordítva volt - mondta a vezérigazgató.



Ukrajnában a normál üzletmenetet többé kevésbé fel kellett függeszteni, az adományokat is csak segélyszervezeteken keresztül tudjuk elküldeni. Ukrajnai 230 kollégájuk közül mintegy 30a-n külföldön vannak, a kijevi irodába viszont lassan visszatér az élet a vezérigazgató szavai szerint.