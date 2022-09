Szinte már krach a tőzsdéken, kétéves mélypontra zuhantak az indexek

A részvények pénteken kétéves mélypontra zuhantak, a kötvények pedig nyolcadik heti veszteséget hoztak be, mivel a befektetők az amerikai kamatlábak sokkal agresszívabb emelkedésének kilátását árazták. A devizapiacok továbbra is változékonyak maradtak a jen árfolyamát támogató japán intervenciót követően. A forint és a BUX is veszteségeket halmozott.