A Nasdaq Composite 1,04 százalékkal alacsonyabban, 10 542,10 ponton zárt ezzel elérve 2020 júliusa óta a legalacsonyabb záróértéket. Főként a chipgyártók részvényei estek be, így az Nvidia és az AMD volt nagy vesztese a napnak.

Az S&P 500 szintén gyengült, 0,75 százalékkal 3 612,39 pontra esett, amit főleg a nagy technológiai cégek, mint a Microsoft esése húzott le, míg a Dow Jones Industrial Average 93,91 ponttal, azaz 0,32 százalékos mínusszal 29.202,88 ponton zárt.

A csökkenés kapcsán a JPMorgan vezérigazgatója, Jamie Dimon figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok valószínűleg 2023-ban recesszióba kerül, és hogy ez nem csak egy enyhe gazdasági zsugorodás lesz, ahogyan azt néhány közgazdász előrevetítette – írja a CNBC.

A félvezető-részvényekre egy politikai változás is nehezedett, miután a Biden-kormányzat új exportellenőrzéseket jelentett be, amelyek nehézséget okoznak a fejlett számítástechnikai chipeket és a kapcsolódó gyártóeszközöket Kínába értékesítő amerikai cégeknek. A technológiai részvényeket is a súlyosan érintette ez az eladási hullám, mivel az emelkedő kamatlábak miatt viszonylag magas értékelésük és a tőkeköltségük megemelkedett.

Bár a kötvénypiac zárva volt, a 10 éves kincstárjegy határidős ügyletei a hétfői kereskedésben csökkentek, ami azt jelzi, hogy a hozamok kedden tovább fognak emelkedni. A hozamok az árakkal ellentétesen mozognak. A 10 éves kincstárjegy határidős jegyzéseinek árfolyama mintegy 0,6 százalékkal csökkent. A Columbus-napi ünnep miatt hétfőn a szokásosnál alacsonyabb volt a kereskedési volumen is.