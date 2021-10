A részvényárfolyamokat a technológiai ágazatokban emelkedő jegyzések segítették feljebb kedden. A technológiai óriáscégek, a Microsoft, az Amazon és az Alphabet részvények a tőzsdén kívüli forgalomban is erősödtek a keddi nyitás előtt. A Tesla részvénye is több mint egy százalékos nyereségre tett szert annak bejelentését követően, hogy szeptemberben 56 ezer autót értkesített, a legtöbbet, amióta két évvel ezelőtt Sanghajban is megkezdte a gyártást - írja az MTI.

A héten kezdődik a harmadik negyedévi vállalati eredménybeszámolók szezonja az amerikai tőzsdéken. Elemzők az S&P-500 index tagvállalatainál a nyereség közel harminc százalékos növekedését várják éves bázison.

Az olajár több éves csúcsról korrigált lefelé kedden. A Brent hétfőn 84,60 dolláron három éves csúcsot ért el, a WTI pedig hét éves csúcsot 82,18 dolláron. A Brent 66 százalékkal, a WTI közel 70 százalékkal áll év eleji ára felett.

Az amerikai tőzsdék nyitásakor a WTI hordónként 80,23 dolláron 0,36 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben, a Brent ára pedig 0,38 százalékkal csökkent 83,33 dollárra.

Az arany spot ára 0,47 százalékkal emelkedett 1762,11 dollárra unciánként.

Az eurót 0,05 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1548 dolláron. Az eurót legutóbb 2020 júliusában jegyezték 1,15 dollár közelében.