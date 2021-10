Gyenge kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés hétfőn a New York-i értékpapírpiacokon. Az indexek pénteken nyereséggel zártak és a hetet is emelkedéssel fejezték be. A DJIA-30 index 0,41 százalékkal, az S&P-500 index 0,40 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,36 százalékkal alacsonyabban kezdte a napot.