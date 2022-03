Pénzügyi szakértők szerint a szerdai emelkedés annak tudható be, hogy az ukrajnai háború okozta eladási hullám során kialakult alacsony árfolyamok miatt megindult a papírok visszavásárlása. A Bank of America ügyféladatai szerint a bizonytalan világgazdasági kilátások, az elszabadult infláció és a magasabb kamatlábakra vonatkozó várakozások ellenére is kilencedik hete folyamatosan nettó részvényvásárlók voltak a lakossági ügyfeleket képviselő brókerek. Szöges ellentétben az intézményes befektetőkkel, akik a múlt héten 4 milliárd dollár értékben adtak el részvényeket, ami rekordmennyiség. Jelenleg minden szem a februári amerikai inflációs jelentésre szegeződik, amely befolyásolhatja a Federal Reserve szigorításának ütemét. Jerome Powell, a Fed elnöke 25 bázispontos kamatemelést helyezett kilátásba, de jelezte, hogy ha az infláció nem mérséklődik a várt mértékben, ennél agresszívabb lépésre is sor kerülhet.

Az arany spot ára unciánként 1996,99 dollár 2,70 százalékos csökkenéssel. Az arany ára kedden 19 hónapos csúcsot ért el. Megfigyelők szerint az arany eladása a részvények visszavásárlásához szükséges források előteremtését szolgálja.

A WTI nyersolaj ára az amerikai piacok nyitásakor hordónként 117,04 dolláron állt a nemzetközi kereskedelemben 5,38 százalékos csökkenéssel. A Brent ár 5,33 százalékkal csökkent 121,16 dollárra.

A WTI nyersolaj határidős jegyzése szerdán a volatilis kereskedésben hordónként 120 dollár alá esett, miután korábban több mint 2 százalékkal emelkedett. A WTI és a Brent ára több mint 30 százalékot emelkedett az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kezdete óta. A héten a WTI 130 dollár fölött, a Brent 139 dollár fölött érte el 2008 óta a legmagasabb árát.

Az eurót 1,1034 dolláron jegyzik, 1,30 százalékkal erősebben.

A dollárindex 0,88 százalékkal 98,18 pontra csökkent a korábban elért 2020 májusa óta nem tapasztal magas szintről - írja az MTI.